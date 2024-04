Al-Nassr : Encore un record impressionnant pour Ronaldo

Cristiano Ronaldo a encore établi un record avec Al-Nassr ce mardi.

Al-Nassr était en déplacement ce mardi sur la pelouse d’Abha Club à l’occasion de la 26e journée de Premier League. Un match dans lequel Cristiano Ronaldo s’est encore illustré de manière impressionnante.

Cristiano Ronaldo établit un nouveau record avec Al-Nassr

Cristiano Ronaldo est rentré encore plus dans l’histoire du football ce mardi. Opposé face à Abha Club lors de la 26e journée de la Saudi Pro League, l’international portugais a planté non pas un, mais trois buts avec Al-Nassr. Un triplé, s’il n’est pas étonnant venant de CR7, a une quand même une saveur particulière pour le quintuple Ballon d’Or.

En effet, sur les trois buts de Ronaldo, trois ont été inscrits sur coup franc. Ce qui porte le nombre de réalisations de l’ancien joueur du Real Madrid dans cet exercice à 65, soit deux de moins que son éternel rival, Lionel Messi. Aussi, Cristiano Ronaldo est-il désormais à 885 buts marqués en carrière.

Ronaldo, un éternel insatiable

Depuis son arrivée à Al-Nassr en 2023, Cristiano Ronaldo continue de pulvériser des records. Même s’il n’a pas remporté le titre la saison dernière et qu’il en est loin cette saison (Al-Nassr est 2e avec 62pts derrière Al Hilal, 74pts), le Portugais marque le championnat saoudien de son empreinte. Avec son triplé ce soir, l’ancien joueur de la Juventus a désormais marqué 29 buts dans l’élite saoudienne. Impressionnant quand on sait qu’il a déjà planté un triplé samedi dernier face à Al Ta’ee. Avec désormais 885 buts en carrière, Cristiano Ronaldo n'est plus qu’à 15 buts d’atteindre la barre des 900 buts. Un objectif ultime avant de lancer la chasse aux 1000 buts.