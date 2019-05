Ajax - Matthijs de Ligt plus jeune capitaine de l'histoire en demi-finale de Ligue des champions

Le jeune défenseur central néerlandais de 19 ans n'en finit plus d'impressionner dans cette phase finale de Ligue des champions.

Matthijs de Ligt est devenu ce mardi soir le plus jeune joueur de l'histoire à porter le brassard dans un match de demi-finale de . Le jeune défenseur central néerlandais formé au club est âgé de seulement 19 ans et 261 jours. Le record était jusqu'alors détenu par un certain Cesc Fabregas, qui avait 21 ans lors de la demi-finale perdue par en 2009 contre . L'objectif désormais ? Porter ce même brassard lors de la finale, le 1er juin prochain à Madrid, ce qui paraît envisageable avec ce bon résultat obtenu à l'extérieur (1-0).

Invité surprise de ce dernier carré de la plus prestigieuse compétition européenne, l' continue d'impressionner par sa jeunesse et sa fougue, deux valeurs qu'incarne parfaitement l'international Orange. Arrivé au club à l'âge de neuf et passé par tous les échelons de l'académie, De Ligt est devenu capitaine en fin de saison dernière. Révélation de cette Ligue des champions à son poste, il a aussi su se montrer décisif en inscrivant le but de la qualification au tour précédent, sur la pelouse de la Juve.

Celui qui fêtera ses 20 ans cet été compte déjà 113 apparitions toutes compétitions confondues sous le maillot de l'Ajax. Cette saison, il espèrer réaliser un incroyable triplé avec son club formateur (championnat, coupe nationale, Ligue des champions). Appelé pour la première fois en mars 2017, il compte également 15 capes avec les , où il s'est imposé comme titulaire aux côtés de Virgil van Dijk en charnière centrale.

Matthijs de Ligt est aujourd'hui convoité par la plupart des grands clubs européens, qui aimeraient s'offrir les services d'un jeune défenseur central aussi prometteur. Alors qu'il entretient le flou autour de son avenir, il est annoncé avec insistance du côté de Barcelone, où son coéquipier Frenkie de Jong s'est déjà engagé pour la saison prochaine.