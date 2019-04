Ligue des Champions - Tottenham-Ajax (0-1) : grâce à Van de Beek, l'Ajax peut plus que jamais rêver d'une finale !

Après le Real et la Juve, l’Ajax semble bien parti pour s’offrir le scalp de Tottenham après une demi-finale aller compliquée mais maîtrisée (1-0) !

Il s’agit d’une demi-finale de Ligue des Champions sur laquelle personne n’aurait misé un seul centime ! Alors, forcément, les paris étaient ouverts avant le coup d’envoi, mais c’est bien l’ Amsterdam qui a pris une belle option sur la finale en l’emportant sur la pelouse de (1-0) ce mardi ! Les Spurs devront créer l’exploit à la Johan Cruyff Arena, dans une semaine.

Van de Beek, encore lui !

Face à l’enjeu du dernier carré, on aurait pu penser que la bande à Frenkie de Jong allait être impressionnée, peut-être même dépassée par l’évènement ! Que nenni ! D’entrée, les Amstellodamois réalisaient un énorme pressing, et les Londoniens ne parvenaient pas à sortir de leur moitié de terrain.

La punition arrivait logiquement au terme d’une belle action collective "made in" Ajax : le ballon passait par Neres, Schöne puis Ziyech avant de finalement atterrir dans les pieds de l’inévitable Van de Beek, déjà buteur contre la Juve, qui prenait tout son temps avant d’ajuster Lloris à bout portant (0-1, 15e) ! Quelle entrée en matière ! Déchaîné, le milieu relayeur aurait même pu signer un doublé dans la foulée, mais Lloris sauvait son camp dans un angle fermé !

Tottenham ne profite pas de son temps fort

Jusqu’à cette blessure de Vertonghen, laquelle obligeait l’arbitre à stopper le jeu pendant six longues minutes. Le défenseur cédait finalement sa place à Sissoko, et c’est tout le jeu des Spurs qui en bénéficiait, avec bien plus de maîtrise à la clé et deux occasions sur des têtes de Llorente ou encore Alderweireld. Au retour des vestiaires, Tottenham confirmait la tendance et se procurait immédiatement deux situations, mais Schöne puis Onana sauvaient leur camp de justesse !

Un véritable changement de situation s’opérait. L’Ajax n’arrivait plus à ressortir de son camp, mais résistait ! Pas assez tueurs - cela s’explique aussi par l’absence de Kane et Son - les Spurs ne parvenaient pas à profiter de leur temps fort… Il y avait toujours un pied, une cuisse ou encore une hanche pour repousser les frappes des hommes de Mauricio Pochettino !

Le poteau de Neres !

L’Ajax en profitait pour sortir la tête de l’eau, et Neres aurait pu faire le break mais sa frappe heurtait finalement le poteau sur une passe de Tadic, qui avait lui tout le temps d’ajuster Lloris ! Quel soulagement pour les Spurs ! Au final, chaque équipe aura eu sa mi-temps, mais une seule aura réussi à marquer. Tottenham devra créer l’exploit au match retour.