Ligue des champions - À 19 ans, Matthijs de Ligt est déjà un patron taille XXL

Auteur d'une prestation pleine et du but de la qualification face à la Juventus, le jeune défenseur néerlandais a une fois de plus prouvé sa valeur.

Au cœur d'une seconde période totalement maîtrisée mais parfois frustrante en raison du nombre d'occasions manquées, Matthijs de Ligt a montré la voie à ses coéquipiers. Il fallait que ce soit lui, le tout jeune capitaine de 19 ans qui permette à son club formateur de retrouver le dernier carré de la pour la première fois depuis 22 ans. S'il a manqué de lucidité sur l'ouverture de score de la par Cristiano Ronaldo, l'international néerlandais a rapidement retrouvé ses esprits pour ne plus être dépassé.

Présent sur la plupart des séquences de jeu de l' Amsterdam, le joueur né en 1999 est l'un des symboles d'une tradition de jeu qui n'a jamais été perdue de vue au sein de son club. La volonté de toujours jouer vers l'avant et de ne jamais renier son identité ont permis à De Ligt et aux siens de battre la Juventus sur son terrain, un mois après avoir déjà enchanté l'Europe suite à son succès au Bernabeu (4-1). S'il est avant tout chargé de veiller sur les 30 derniers mètres de son équipe, le natif de Leiderdorp est également conditionné pour assumer l'héritage de Cruyff.

L'article continue ci-dessous

Sa copie n'a pourtant pas été parfaite du côté de la Juventus Arena avec une moyenne de passes réussies (65%) en-dessous de ses standards habituels (87%). C'est bien dans la dimension athlétique que De Ligt a été au rendez-vous avec 75% de ses duels remportés face aux attaquants des Bianconeri.

Un record de précocité depuis 23 ans

Était-il surprenant de le voir alors inscrire ce but salvateur sur un corner parfaitement exécuté par Schone ? Matthijs De Ligt est d'ailleurs le plus jeune joueur néerlandais à marquer un but dans un match à élimination directe de C1 depuis un certain Nordin Wooter en avril 1996, également pour l’Ajax contre le . Sa jeunesse bluffe la plupart des observateurs mais elle révèle également la nature d'un joueur insouciant qui refuse de répondre aux questions sur son avenir en zone mixte et préfère exprimer sa joie de disputer une demi-finale avec son club formateur.

En 2018, Ronald de Boer expliquait dans un entretien à Goal pourquoi le jeune défenseur central avait les capacités pour aller plus haut alors qu'il venait à peine d'atteindre la majorité. "Ce qui est frappant à propos de lui, c’est sa supériorité naturelle. Il est déjà connecté avec les autres autour de lui. La plupart des garçons à son âge ne sont pas à un stade aussi avancé. Le développement de Matthijs est incroyable."

Van der Sar : "Il n'a jamais regardé en arrière"

Edwin Van der Sar, ancien gardien et directeur marketing de l'Ajax, exprimait également son admiration pour celui qui compte déjà 15 sélections avec les Oranje. "Matthijs est très mature pour son âge : il a le physique d'un jeune homme de 24 ans. Il est aussi fort avec les deux pieds, il a une excellente variation dans ses passes, il peut s’imposer de la tête, marquer des buts et il est déjà un vrai leader de défense à son âge. Il a intégré l’équipe première l'année dernière et depuis, il n'a jamais regardé en arrière."

En attendant d'être l'un des plus gros dossiers du mercato estival 2019, Matthijs de Ligt trace sa route en Ligue des champions avec sa bande. Une génération plein d'insouciance et d'espoirs qui bouscule les codes habituels de la Ligue des champions et de son cercle très fermé depuis plusieurs années. Bien plus qu'un bol d'air frais.