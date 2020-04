Ajax - L'agent de Donny van de Beek particulièrement évasif...

L'agent de Donny van de Beek a annoncé qu'aucune possibilité ne sera écartée par le joueur cet été, qui pourrait même poursuivre à l'Ajax Amsterdam.

Il y a eu Matthijs de Ligt et Frenkie de Jong l'été dernier, cela devrait être au tour de Donny van de Beek de faire couler beaucoup d'encre cet été. En effet, le milieu de terrain de l' Amsterdam pourrait bien faire ses valises, lui qui est courtisé par les plus grands clubs du continent. Alors que le est le club qui revient avec le plus d'insistance ces dernières semaines, Guido Albers, l'agent de l'international hollandais, a semé le doute. En clair, tout est possible.

"Un choix basé sur ses sentiments"

"Que va-t-il se passer pour Donny ? Personne ne le sait pour le moment. L’intérêt de divers clubs, qui est connu, existe depuis longtemps. Nous verrons ce qui sortira durant les prochaines semaines. Je n’ose rien dire à ce sujet, aussi car certaines choses sont confidentielles ; bien que le coronavirus ait changé la situation de certains clubs et nous devons regarder ça de près", a ainsi déclaré le représentant de Donny van de Beek, dans des propos rapportés par AS, ce mardi.

"Tout sera différent, mais je dois aussi être réaliste. Cela crée aussi des opportunités dans des clubs qui pensaient qu’ils n’auraient plus aucune opportunité et qui frappent à la porte maintenant. Je ne suis pas préoccupé pour Donny (...) Le positif pour Donny est qu’il est toujours très bon à tous les matches. Pour Donny, le plus important est, et il l’a toujours dit, un choix basé sur ses sentiments. Ce qui lui convient le mieux et ce qu’il croit être le meilleur pour réussir. Il l’a fait l’an dernier et il continuera à le faire cet été. N’oubliez pas que l’Ajax est toujours le club qu’il a rejoint quand il était jeune. Ce n’est pas une punition de jouer pour l’Ajax. Il inclura aussi cela dans sa réflexion", a ensuite ajouté l'agent. Aucune possibilité n'est donc à écarter pour le moment. Autant dire que les rumeurs peuvent aller bon train...