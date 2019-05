Ajax, De Boer : "De Ligt est meilleur que De Jong et peut aller à Man City, au Barça, à Liverpool ou au PSG"

Une légende de l'Ajax considère que le défenseur a plus de qualités et est mieux préparé au niveau supérieur que son coéquipier.

Frenkie De Jong rejoindra le en juillet prochain, mais personne ne sait encore de quoi sera fait l'avenir de l'autre prodige du football néerlandais : Matthijs De Ligt. Impressionnant, le défenseur de 19 ans, déjà capitaine de l' , est sur les tablettes des meilleurs clubs européens. Le Barça, la et le PSG se seraient déjà renseignés d'après les médias européens. Il est peu probable de le voir rester à l'Ajax la saison prochaine tant il a déjà prouvé qu'il faisait partie de l'élite à son poste et tant les offres seront difficiles à repousser pour le club néerlandais.

Au micro de talkSPORT, Ronald De Boer a encensé Matthijs De Ligt qu'il trouve plus impressionnant que Frenkie De Jong : "Pour moi, un homme de 19 ans, capitaine de l’Ajax Amsterdam, c’est le gars qui est à côté de Virgil van Dijk dans l’équipe nationale néerlandaise. Il est si fort, si déterminé à être un vainqueur, incroyable. Vous pouvez le voir devant la caméra, ses interviews, je n'ai jamais vu cela chez un garçon de 19 ans".

"De Ligt peut facilement jouer en "

"Pour moi, il peut jouer dans toutes les équipes que ce soit en défense ou en attaque. Il est tellement bon. Il peut facilement venir en Premier League. Il peut choisir n'importe quelle équipe du monde. Mais à mon avis, Matthijs De Ligt est déjà plus avancé dans son niveau de jeu, concernant ses qualités et est plus prêt à franchir cette étape que Frenkie de Jong", a ajouté l'ancien de l'Ajax Amsterdam.

Ronald De Boer a conseillé certaines équipes au capitaine de l'Ajax : "Pour Matthijs De Ligt, c’est à lui de décider ce qu’il veut faire. Il doit chercher une équipe qui joue un football offensif et qui a la possession du ballon. Pour moi il peut aller à Barcelone, , , le , ces équipes, je lui conseillerais d'y aller. Mais je veux dire toutes les autres équipes, même , sont d'excellentes équipes pour lesquelles jouer".

Si le FC Barcelone a d'ores et déjà réussi à s'attacher les services d'une pépite du football néerlandais en la personne de Frenkie De Jong, avant que l'Ajax ne fasse un fabuleux parcours en , désormais les meilleurs clubs européens sont prévenus sur le fabuleux potentiel de Matthijs de Ligt. Le défenseur de 19 ans risque de faire des émules l'été prochain tant il représente l'avenir du football européen et mondial.