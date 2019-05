Ligue des champions - Le bilan épatant de l'Ajax Amsterdam hors de ses bases

En s'imposant 1-0 sur la pelouse de en demi-finale de la , l' Amsterdam se rapproche un peu plus de son rêve avec en perspective la finale au Wanda Metropolitano de Madrid le 1er juin prochain.

La formation néerlandaise prouve au passage qu'elle sait avec brio appliquer ses principes hros de ses bases avec un nouveau succès à l'extérieur. Celui face aux Spurs est consécutif aux victoires décrochées contre le en huitième de finale et la en quart de finale.

Il n'y a que deux équipes qui sont parvenues à afficher un tel bilan avant l'Ajax : le en 2012-2013 et le Real Madrid en 2017-2018. À chaque fois, ces deux équipes sont allées au bout... Un signe du destin pour le club d'Amsterdam ?

