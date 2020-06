Ajax Amsterdam : Klaas-Jan Huntelaar prolonge

L'Ajax Amsterdam annonce ce lundi qu'à bientôt 37 ans Klaas-Jan Huntelaar a décidé de prolonger son contrat d'une saison supplémentaire.

Klaas-Jan Huntelaar, 37 ans au mois d'août, jouera une saison de plus à l' Amsterdam. Ce lundi, le club néerlandais annonce que l'attaquant a signé un nouveau bail jusqu'en 2021.

Auteur de 10 buts la saison dernière, Huntelaar déclare sur le site de l'Ajax : "Je ne me vois pas jouer avec un autre maillot. Je me sens en forme, je suis bien dans ce club et je sais que je peux apporter quelque chose sur le terrain."

#TheHuntGoesOn +𝟏 🔥



He’s hungry for more...

— AFC Ajax (@AFCAjax) June 15, 2020

Passé par l'Ajax de 2006 à 2009, Huntelaar avait fait son retour au club en 2017 après avoir porté les couleurs du , de l' et de . Il compte 76 sélections et 42 buts avec l'équipe nationale des .