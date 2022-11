Ajaccio - Strasbourg : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match ? Heure du coup d'envoi, les compos : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur le match entre Ajaccio et Strasbourg.

Duel de relégables ce samedi en Ligue 1 entre d'un côté une équipe de Strasbourg qui espère enfin lancer pleinement sa saison et de l'autre, des Corses bien décidés à prendre des points partout où ils pourront pour tenter de sauver leur peau.

Une semaine après le nul miraculeux face à l'OM, les hommes de Julien Stephan ont l'opportunité de gratter un deuxième succès cette saison après celui ramené d'Angers. Même équation pour Ajaccio, qui n'a gagné qu'à Brest jusqu'à présent.

Où se jouera Ajaccio-Strasbourg ?

Ville : Ajaccio

Ajaccio Stade : François Coty

François Coty Heure : 17 heures UTC+2 (heure française)

Sur quelle chaîne voir le match Ajaccio-Strasbourg ?

Le match entre Ajaccio et Strasbourg comptant pour la 14e journée de Ligue 1 sera diffusé sur Prime Vidéo, chaîne du groupe Amazon.

Le streaming pour voir le match Ajaccio-Strasbourg

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming via le passe Ligue 1 sur la plateforme du groupe Amazon.

Les équipes probables pour la rencontre Ajaccio-Strasbourg

Ajaccio : Leroy - Youssouf, Mayembo, Vidal, Koné - Bayala, Marchetti, Coutadeur, Belaïli - Hamouma, El Idrissy.

Strasbourg : Sels - Nyamsi, Perrin, Le Marchand - Pierre-Gabriel, Thomasson, Aholou, Bellegarde, Delaine - Gameiro, Ajorque.

Les statistiques à connaître avant Ajaccio-Strasbourg

● Ce sera la 1re rencontre entre Ajaccio et Strasbourg en Ligue 1 depuis le 11 février 2006 et un résultat nul

(2-2) à la Meinau. L’ACA n’a remporté aucun de ses 10 derniers matches dans l’élite contre le RCSA (6 nuls,

4 défaites), s’imposant pour la dernière fois en mai 1971 (4-0 à domicile).

● Les 4 rencontres entre Ajaccio et Strasbourg en Ligue 1 disputées en Corse au 21 e siècle ont toutes

débouché sur un match nul : 3 fois 0-0, dont le plus récent le 21 septembre 2005, et 1 fois 2-2.

● Depuis son retour en Ligue 1 en 2017/18, Strasbourg n’a gagné que 2 de ses 12 déplacements chez des

promus dans l’élite (3 nuls, 7 défaites). Le RCSA a aussi échoué à l’emporter lors des 2 précédents cette

saison (défaite 1-0 à Auxerre et match nul 2-2 à Toulouse).

● Ajaccio va disputer son 500 e match de Ligue 1 (133 victoires, 133 nuls, 233 défaites jusqu’à présent). Si

l’ACA s’incline contre Strasbourg, il affichera 26.6% de victoires en L1 – seul le Red Star possède un ratio

de succès plus faible dans l’élite parmi les clubs ayant disputé au moins 500 matches (26.3% - 142/540).

● Strasbourg n’affiche qu’une seule victoire après 13 matches de Ligue 1 cette saison, ne faisant pire à ce

stade de la compétition qu’en 1951/52 et 2005/06 (aucun succès et une relégation à chaque fois en fin

d’exercice).

● Ajaccio a perdu ses 5 derniers matches à domicile en Ligue 1, la pire série de son histoire sur ses terres

dans l’élite. C’est également la plus longue série de revers à domicile en cours parmi les équipes actuelles

des 5 grands championnats européens.

● Ajaccio est la seule équipe à ne pas avoir marqué dans le 1 er quart d’heure de ses matches en Ligue 1 cette

saison. De plus, l’ACA est l’équipe ayant inscrit le moins de buts en 1 re période dans l’élite en 2022/23 (2 –

Mangani à Lyon le 5 août et Moussiti-Oko à Marseille le 8 octobre).

● Ajaccio n’a eu que 13 grosses occasions de but en Ligue 1 cette saison, c’est moins que toute autre

équipe.

● Seul Martin Terrier (30) a tenté plus de déviations que les attaquants d’Ajaccio Mounaïm El Idrissy (26) et

Bevic Moussiti-Oko (22) en Ligue 1 cette saison.

● L’attaquant de Strasbourg Lebo Mothiba a trouvé le chemin des filets lors de ses 2 derniers matches de

Ligue 1 (1 but v Toulouse le 23 octobre et 1 but v Marseille le 29 octobre), mais n’a plus connu la passe de

3 depuis septembre-octobre 2018 (4 buts lors de 3 matches d’affilée). Il a inscrit ses 2 derniers buts dans

l’élite en sortie de banc.