Affaire sextape - Benzema parle de "mascarade" après son renvoi en correctionnelle

Renvoyé devant le tribunal correctionnel dans le cadre de l’affaire de la sextape, Karim Benzema a réagi sur les réseaux sociaux.

Karim Benzema pensait en avoir fini avec l’affaire de la sextape, laquelle l’oppose à son ex-coéquipier en équipe de , Mathieu Valbuena, depuis 2015. Mais il n’en est rien : ce jeudi, l’attaquant a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Versailles.

Le buteur du , meilleur joueur de la saison passée, sera donc bel et bien jugé pour "tentative de chantage" contre son ex-coéquipier. Une décision "totalement absurde et d’une cruauté injuste", s’est désolé l’avocat de Benzema après l’annonce.

"Bon alors c'est pour quand la fin de cette mascarade, hein ?"

Et Benzema n’a pas non plus tardé à réagir. Comme souvent, celui qui n’a plus porté le maillot des Bleus depuis fin 2015 a choisi les réseaux sociaux pour s’exprimer, et il ne fait pas dans la dentelle.

"Bon alors c'est pour quand la fin de cette mascarade, hein ?", s’est demandé le Tricolore. Sans doute pas de suite, la date de son procès n’ayant pas encore été fixée.