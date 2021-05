Affaire Benzema, Macron s'en mêle !

Le retour de Karim Benzema en équipe de France ne fait pas que des heureux. Après Raymond Domenech, Emmanuel Macron s'exprime.

De passage à Pont-Sainte-Marie, dans l'Aube, pour la reprise du sport dans le cadre du déconfinement, Emmanuel Macron a forcément été sondé sur la liste des 26 joueurs de l'équipe de France retenus par Didier Deschamps.

Et à l'inverse d'un certain Raymond Domenech, le président de la République est assez favorable au retour tant attendu de KB9.

"Je dis toujours en plaisantant qu'il y a deux fonctions terribles: président de la République, et sélectionneur de l'équipe de France. Il y a 68 millions de personnes qui sont convaincues qu'elles avaient une meilleure sélection en tête, ou de meilleures idées. Je fais partie des 68 millions de sélectionneurs qui chaque matin se disent: j'aurais fait ceci ou cela si j'étais Didier Deschamps", a-t-il plaisanté en préambule, dans des propos relayés par RMC.

"Plus sérieusement, j'ai une confiance complète en Didier Deschamps, a ajouté l'homme d'État. D'abord, il a montré qu'il savait choisir un collectif, qu'il savait l'animer avec des résultats à la clé. Je pense qu'il a fait les bons choix hier."

"Je vois l'enthousiasme collectif. Je suis très heureux pour les joueurs qui sont sélectionnés. J'aurai l'occasion d'en féliciter ce soir, lors de la finale [de la Coupe de France]. Il nous a mis sur le papier la meilleure équipe possible, et qu'il faut maintenant que l'alchimie se noue entre eux et qu'ils gagnent".

Questionné sur le sujet Karim Benzema particulièrement, alors qu'une consoeur lui a demandé si le retour de l'attaquant du Real Madrid était une chance supplémentaire pour les Bleus, Macron n'a pas éludé.

"J'en suis convaincu. Si c'est le choix du sélectionneur, c'est qu'il en est convaincu aussi. À la fois pour sa qualité de joueur, la maturité qu'il a prise, et sa capacité à s'insérer dans ce collectif".