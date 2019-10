Adil Rami répond à la polémique du salut militaire

Adil Rami a réagi vertement aux reproches qui lui sont faites dans les médias concernant une photo de profil sur les réseaux sociaux.

Adil Rami a fait objet d’une polémique en ce jeudi en raison d’une photo postée sur son compte Instagram. Avec le maillot de Fenerbahçe, on le voit effectuer un salut militaire. Les raccourcis par rapport à l’actualité politique en ont été vites faits et l’ancien marseillais a été montré du doigt pour sa prétendue prise de position dans le conflit qui oppose les Turcs et Kurdes.

Face aux attaques dont il a été la cible, le champion du monde français a jugé bon de réagir et éclaircir quelques points. Il l’a fait à travers une vidéo enregistrée et envoyée sur les différents canaux sociaux.

Adil Rami répond à la polémique de sa photo de profil Instagram pic.twitter.com/u8rKxtbxB8 — Daily (@DailyMercato) October 17, 2019

Rami a nié avoir l’intention d’émettre un quelconque message de nature politique, affirmant que la photo datait du jour de son transfert chez les Stambouliotes. « Sincèrement, lâchez-moi ! Vous fatiguez, a-t-il tonné. Cette photo date d’il y a plus de deux mois quand j’ai signé à Fenerbahçe. Et je l’ai posté sur ma photo de profil d’Instagram il y a un peu plus d’un mois maintenant. Je n’y peux rien, c’est comme ça. Je l’ai postée, point ».

Le défenseur central a ensuite insisté en demandant aux médias de « l’oublier un peu ». « Ça me fatigue, je vais rester souriant et poli, mais ça ne me fait pas rigoler. Alors s’il vous plait les médias, avant d’ouvrir vos bouches et vous voulez vendre, soyez sûrs de vos sources et si vous pouvez m’oublier un petit peu ça serait cool », a-t-il conclu.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que Rami réagi aux critiques dont il fait objet de la part de ses contempteurs. Il l’avait déjà à la fin de la précédente saison quand les lecteurs du Phocéen l’ont désigné comme le pire marseillais de l’exercice.