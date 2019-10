La FIFA n'a pas aimé le salut militaire des Turcs

Par le biais de son chef de presse, la FIFA vient de réagir à la célébration "militaire" effectuée par les joueurs turcs vendredi soir.

Suite à la réalisation tardive qu'ils ont réussie face à l'Albanie, lors d'une rencontre cruciale pour les éliminatoires de l'Euro vendredi, les joueurs de la sélection turque se sont dirigés vers les supporters et ont mimé un salut militaire.

Aucun des acteurs ne s'est exprimé là-dessus à l'issue du match, mais les motifs de cette initiative sont faciles à deviner. Les Turcs ont voulu exprimer leur soutien envers leur armée, qui est actuellement engagée dans des opérations en .

La démarche des futurs opposants de l'Equipe de a été largement commentée et même critiquée. Au-delà du fait qu'ils approuvaient le conflit armé, ils mêlaient le sport et la politique. Et ça, ça n'a guère été apprécié par les hautes instances internationales.

Philipp Townsend, le chef de presse de la FIFA, a prévenu les hommes de Senol Gunes qu'une telle célébration n'avait pas sa place sur les terrains de football. "Personnellement, je n'ai pas vu ce geste, qui pourrait cependant ressembler à une provocation. Le règlement interdit toute référence politique ou religieuse et je peux garantir que nous examinerons cette situation", a-t-il déclaré.