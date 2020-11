Adil Rami et la générosité de Cristiano Ronaldo

Le défenseur français a dévoilé une anecdote mettant en valeur la générosité de Cr7.

Nouveau consultant RMC, l'international français Adil Rami a souvent défié Cristiano Ronaldo sur les terrains, notamment en avec le .

Le champion du monde 2008 dévoile d'ailleurs une anecdote au sujet du Portugais, loin de l'image de mauvais perdant qu'il traîne.

"Avec tous les maillots de Messi et Ronaldo que j'ai, je peux m'acheter une villa à Los Angeles! La première fois, je vais voir Ronaldo, il accepte facilement. On rejoue, je lui redemande et il me le redonne... et, super respectueux, il récupère le mien à chaque fois. Plus tard, on joue contre le Real et on gagne", raconte ainsi Adil Rami.

"Je lui demande son maillot pendant le match, il rigole et me demande combien j'en ai, mais il accepte. A la fin, je ne vais pas lui demander, je vois qu'il rentre au vestiaire super énervé. On se croise, il m'appelle, il vient vers moi, enlève son maillot, attend que je lui donne le mien et me souhaite bonne chance. La grande classe", dévoile encore le Français. Une anecdote qui honore Cr7.

