Adieu Pirelli ! L'Inter Milan change de sponsor maillot !

Sponsorisé par Pirelli depuis 1995, l'Inter Milan affichera désormais le logo de l'entreprise Socios.com sur son maillot.

C'est une grosse surprise que vient de nous faire l'Inter Milan en annonçant un nouveau partenariat pour le sponsoring de son maillot. Présente sur la tenue milanaise depuis 1995, l'entreprise italienne Pirelli, qui fabrique des pneus (notamment pour la Formule 1), cède sa place à Socios.com.

Socios.com est une plateforme blockchain c'est-à-dire une technologie de stockage et de transmission d'informations, prenant la forme d'une base de données qui a la particularité d'être partagée simultanément avec tous ses utilisateurs et qui ne dépend d'aucun organe central. Cela a pour avantage d'être rapide et sécurisée et son le champ d'application est bien plus large que celui des cryptomonnaies/crypto-actifs (assurance, logistique, énergie, industrie, santé, etc.).

L'article continue ci-dessous

Avec ce nouveau partenariat, l'Inter Milan fera la promotion de « $INTER FAN TOKEN » qui sera lancé prochainement. Le but de cette application est de créer un nouveau lien entre les supporters de l'Inter Milan et leur club.

Les Fan tokens sont des actifs numériques qui représentent votre propriété et qui vous permettent d'accéder à des récompenses et des expériences uniques propres au club. Les Fan Tokens sont fongibles, ce qui signifie que comme d'autres cryptomonnaies, qu'ils peuvent être échangés contre d'autres « biens », tels que des expériences VIP, des produits exclusifs (un maillot collector par exemple), des tickets de match, etc.