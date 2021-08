Messi au PSG : pourquoi ça prend un peu de temps ?

Les informations sur le jour et l'heure d'arrivée de Messi se contredisent. Mais les négociations, complexes, se poursuivent entre les protagonistes.

Aujourd’hui, demain ou après-demain… quand arrivera Lionel Messi à Paris ? A chaque jour son lot de rumeurs et d’annonces. Après le premier rassemblement de dimanche soir à l’aéroport du Bourget, un second a eu lieu ce lundi après que certains médias ont diffusé de nouvelles informations… qui se sont avérées fausses. « No Messi, no party » donc. Dimanche soir, une source nous expliquait que Messi ne serait pas là avant au moins 48 heures. Une seconde nous confirmait ce délai de 48 heures mais cette fois lundi matin.

En parallèle, personne à l'aéroport de Barcelona El Prat n'a eu d'informations sur un éventuel vol réservé pour le désormais ex-joueur du Barça. Un membre de l’organisation du Bourget nous affirmait qu’aucun vol en provenance de Catalogne n’était prévu pour ce lundi. « Il faut plusieurs heures pour valider un plan de vol », nous précisait-il en fin de matinée se montrant dubitatif quant à une arrivée dans la journée de la Pulga.

Pourquoi donc cela prend-il tant de temps ? Goal est en mesure de confirmer qu’un accord oral sur une durée de contrat de 2 ans + 1 année en option et un salaire entre 35 et 40 millions d’euros brut annuel a été trouvé.

Une fois cet accord oral validé, il reste à établir sa traduction juridique puis à rédiger un contrat que les nombreuses clauses rendent très particulier. Mais ce dossier est bien plus complexe qu’un transfert entre clubs de L1. Il dépasse même le cadre d’une simple relation entre le clan Messi et le PSG.

On parle là d'un homme qui représente une industrie à lui seul. Une star sponsorisée par des marques qui doit s’engager dans un club lui-même sponsorisé par d’autres marques. Des parties qu'il faut aussi impliquer dans les négociations sur les questions de droit à l'image du joueur. Ce qui rend encore un peu plus long la conclusion de ce dossier vraiment pas comme les autres.

Au club, tous les services sont sur le pont mais personne n'est encore capable de dire avec certitude quand et à quelle heure Lionel Messi arrivera. On souffle surtout qu'il peut arriver à tout moment. Dimanche soir, il était bien chez lui avec ses plus proches amis et partenaires en club pour une soirée d'adieu. Ce lundi encore, l'Argentin était toujours dans sa villa barcelonaise. Mais où sera-t-il mardi ?