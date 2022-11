Accès, transports, matches : toutes les infos pratiques sur le stade Al Bayt qui accueillera le match d'ouverture Qatar-Equateur de la Coupe du monde 2022

Si vous vous rendez au Qatar pendant la Coupe du monde 2022, voici toutes les infos pratiques sur le stade Al Bayt.

Le stade Al Bayt accueillera le match d'ouverture de la Coupe du monde au Qatar, le 20 novembre 2022.

Le stade Al Bayt a été inauguré le 30 novembre 2021 à l'occasion du match d'ouverture de la Coupe Arabe des nations qui avait opposé le Qatar à Bahreïn.

Design et architecture du stade Al Bayt

Le design du stade s'inspire des bayt al sha'ar, tentes traditionnelles utilisées par les populations nomades de la région du Golfe. Il présente le motif sadu, un tissage traditionnel qatari.

« Nous voulions construire un stade qui incarne notre culture et fasse écho à notre patrimoine. C'est un stade unique, avec une architecture hors du commun », explique Nasser Al Hajeri, le directeur des installations du stade Al Bayt.

Quelle est la capacité du stade Al Bayt ?

Le stade accueillera jusqu'à 60 000 supporters pendant la Coupe du monde 2022.

Comment se rendre au stade Al Bayt pendant la Coupe du monde 2022 ?

Le stade Al Bayt est localisé dans la ville d'Al Khor située à 35 km au nord de Doha. Le stade est desservi par la station de de métro Lusail QNB Metro Station (Red Line).

Si vous vous rendez au stade Al Bayt en voiture, trois parkings seront à votre disposition. Le parking A, situé à 20 minutes à pied du stade, le parking B (30 minutes) et le parking C (35 minutes).

Que deviendra le stade Al Bayt après la Coupe du monde 2022 ?

Après le Mondial, la capacité du stade sera réduite, l'étage supérieur modulable sera retiré et ses sièges seront réutilisés. La partie supérieure du stade sera transformée en un centre commercial et en un hôtel cinq étoiles qui profiteront aux habitants d'Al Khor.

« L'hôtel et le centre commercial seront utiles pour la ville d'Al Khor », révèle Nasser Al Hajeri. « Il est également prévu d'y installer un cinéma en plus d'une antenne du centre Aspetar. »

Le quartier d'Al Bayt constitue un exemple de l'héritage que laissera la Coupe du Monde. En plus du stade, des espaces verts ont été créés, des lieux de restauration ouverts et des infrastructures sportives développées, notamment des pistes de course, de cyclisme et d'équitation.

Un stade qui se veut respectueux de l'environnement

Le stade s'est vu attribuer une note de cinq étoiles à la certification du Global Sustainability Assessment System (GSAS).

« Le stade Al Bayt est le seul stade de la région à utiliser l'énergie solaire pour alimenter l'éclairage du parc et des parkings situés aux alentours. Cette infrastructure a été développée pour répondre à des normes environnementales exigeantes », confie Nasser Al Hajeri.

Quels sont les matches qui se joueront au stade Al Bayt pendant la Coupe du monde 2022 ?

Pendant le Mondial, le stade Al Bayt accueillera neuf matches, dont le match d'ouverture et une demi-finale.

• 20 novembre : Qatar - Equateur (Groupe A)

• 23 novembre : Maroc - Croatie (Groupe F)

• 25 novembre : Angleterre - États-Unis (Groupe B)

• 27 novembre : Espagne - Allemagne (Groupe E)

• 29 novembre : Pays-Bas - Qatar (Groupe A)

• 1er décembre : Costa Rica - Allemagne (Groupe E)

• 4 décembre : Vainqueur du Groupe B - Deuxième du Groupe A (huitièmes de finale)

• 10 décembre : Quarts de finale

• 14 décembre : Demi-finale

LE GUIDE DES STADES DE LA COUPE DU MONDE 2022 AU QATAR

• Stade de Lusail

• Stade international de Khalifa

• Stade 974

• Stade Education City