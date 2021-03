OFFICIEL - Zlatan Ibrahimovic de retour avec la Suède

L'attaquant milanais est sorti de sa retraite internationale avant les matches de ce mois-ci contre la Géorgie et le Kosovo.

Zlatan Ibrahimovic est de retour dans l'équipe suédoise pour les prochains matches des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Ibrahimovic n'a pas joué pour son pays depuis qu'il a annoncé sa retraite du football international en 2016, mais a été inclus dans la dernière équipe de Janne Andersson. Le joueur de 39 ans rejoindra la Suède plus tard ce mois-ci alors qu'ils entameront leur route vers le Qatar 2022, Andersson étant ravi d'accueillir une énorme star, de retour dans le giron du football suédois.

Le sélectionneur suédois, Janne Andersson, a justifié aux journalistes sa décision de rappeler l'attaquant de l'AC Milan lors de sa conférence de presse ce mardi : "D'abord et avant tout, c'est un très bon footballeur, le meilleur que nous ayons eu en Suède. C'est bien sûr très drôle qu'il veuille revenir. En plus de ce qu'il peut apporter sur le terrain, il a une expérience incroyable et peut la contribuer aux autres joueurs de l'équipe."

L'article continue ci-dessous

En 2016, Zlatan Ibrahimovic avait annoncé sa retraite internationale à la veille du match contre la Belgique, son dernier avec la Suède, marquant sa 116ème sélection : "Le dernier match de la Suède à l'Euro sera mon dernier match international et j'espère que ce ne sera pas demain. Je suis très fier d'être le capitaine de la Suède et de ce que j'ai fait en sélection. Je veux remercier les supporters, sans eux ça n'aurait pu être possible".

De nouveau en très grande forme avec l'AC Milan, l'ancien attaquant du PSG a donc fait machine arrière sur sa décision. En novembre, Zlatan Ibrahimovic avait ouvert la porte à un retour en sélection nationale, une déclaration qui n'est pas entré dans l'oreille d'un sourd du côté du sélectionneur suédois. Sa sélection n'est donc pas une réelle surprise, d'autant plus que l'attaquant de l'AC Milan avait été pré-sélectionné pour ce rassemblement.

Zlatan Ibrahimovic s'était arrêté à 62 buts avec la Suède, faisant de lui le meilleur buteur de l'histoire de sa sélection. Un record qu'il va tenter d'améliorer lors de la prochaine trêve internationale, en mars, pour les matches de qualification au Mondial 2022 contre la Géorgie et le Kosovo. Il n'est pas impossible de le voir disputer le prochain championnat d'Europe dans lequel la Suède est dans le groupe de l'Espagne, la Pologne et la Slovaquie.

Absent lors des derniers matches de l'AC Milan en raison d'une blessure, Zlatan Ibrahimovic va donc retrouver la sélection aux côtés d'une jeune génération talentueuse avec des joueurs comme Aleksander Isak de la Real Sociedad ou encore Dejan Kulusevski de la Juventus. Reste à savoir si l'attaquant de l'AC Milan parviendra à trouver sa place sans bouleverser l'équilibre et le collectif trouvé jusqu'alors qui a permis à la Suède de se qualifier pour l'Euro 2020.