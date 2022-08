AC Milan : Fabio Capello se prononce sur les chances de titre

Fabio Capello, dans une interview accordée à "La Gazzetta dello Sport", donne les clés pour que l'AC Milan puisse conserver son titre.

Arriver au sommet n'est pas une mince affaire, mais y rester est souvent encore plus compliqué. C'est la mission que va tenter d'accomplir l'AC Milan cette saison. Après avoir été sacré champion d'Italie la saison dernière, le club milanais a remis son titre en jeu le week-end dernier et espère à nouveau réussir à remporter le Scudetto en fin de saison.

"Ce sera une lutte ouverte à cinq"

Si l'AC Milan parvient à ses fins en prenant le meilleur sur ses concurrents, cela sera le 20ème Scudetto du club ce qui signifie l'apparition d'une seconde étoile sur son maillot. Fabio Capello, qui a remporté quatre championnats en tant qu'entraîneur de l'AC Milan, a expliqué dans une interview à "La Gazzetta dello Sport" pourquoi conserver son titre ne sera pas facile.

"La répétition du Scudetto est possible. Mais la situation a changé. L'AC Milan travaille pour se renforcer mais les autres aussi, ce sera une lutte ouverte avec l'Inter, la Juventus, Naples et la Roma. Cinq frères équipés pour aller au bout, avec des entraîneurs qui ont gagné, quel spectacle", a admis l'ancien entraîneur italien très emballé par la course au titre.

"Le danger est dans la tête"

Capello a révélé ce qui pourrait être le plus grand obstacle à surmonter : "Le danger est dans la tête, surtout si vous entraînez des joueurs qui ne sont pas habitués à gagner continuellement. Quand on gagne, on a tendance à penser qu'on a tout fait, alors que dans un club comme le Milan, gagner signifie avoir fait son devoir. Il faut effacer les souvenirs de la réussite et repartir de zéro, avec l'esprit dans le présent. Les souvenirs seront utiles plus tard".

Le gros coup de marché réalisé par les Rossoneri répond au nom de De Ketelaere : "Je pense que Maldini et Massara se déplaçaient avec des objectifs et, surtout, des priorités bien définies. Ils ont signé Origi, puis ils se sont concentrés sur le trequartista : ils voulaient De Ketelaere à tout prix car ils le considèrent évidemment comme fonctionnel au projet. La négociation a été longue et épuisante, mais ils ont atteint la ligne d'arrivée sans recourir au plan B : je vois des choix linéaires".

L'AC Milan sera évidemment aussi qualifié en Ligue des champions, où il sera dans le premier chapeau lors de la phase de poules, et l'objectif sera de progresser le plus possible. L'an dernier, l'AC Milan avait échoué dès la phase de poules devancé par Liverpool, Porto et l'Atlético Madrid. Cette saison, les Rossoneri espèrent certainement atteindre au moins les huitièmes de finale de la compétition.