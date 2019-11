Abidal (Barça) : "Griezmann sait qu'il n'est pas à son meilleur niveau"

Le secrétaire technique barcelonais a évoqué la situation compliquée de son compatriote.

Eric Abidal est très occupé actuellement. En plus de relancer la piste Neymar au Barça et de préparer le prochain contrat de Messi, il évoque aussi l'état de forme de Griezmann et son adaptation compliquée dans un entretien acordé à Mundo Deportivo :

"C'est un joueur avec qui je parle beaucoup. Il savait que ce serait difficile de s'adapter. Ici, il a des mouvements différents sur le terrain. Mais il peut apporter énormément et l'entraîneur le sait. Défensivement, il nous aide beaucoup et il peut jouer à plusieurs postes devant. Il est venu parce qu'il veut gagner la . Il sait qu'il n'est pas à son meilleur niveau, et cela ne sera corrigé que par le travail. Griezmann est un joueur intelligent", a estimé le dirigeant, qui a été convié à commenter le prix de son compatriote par le quotidien catalan :

"C'est pratiquement impossible de trouver un meilleur joueur que lui à ce tarif. Venir au Barça n'était pas une option, mais une réelle volonté. Quand il a décidé de rester à l'Atlético (à l'été 2018), il avait des arguments comme la perspective d'une finale de C1 au Wanda Metropolitano (le stade de l'Atlético) et son attachement à son entraîneur (Diego Simeone)", a -t-il dit dans des propos relayés par l'Equipe.

Eric Abidal ne se fait, en outre, aucun souci pour l'ancien Colchonero, malgré une acclimatation difficile : "C'est très difficile à gérer. La solution reste le travail. Le temps fera ensuite les choses. Beaucoup de très bons joueurs sont venus ici et n'ont pas réussi à s'adapter dès la première année. Il faut avoir de la patience. La philosophie du Barça n'est pas si simple à assimiler."