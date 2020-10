À la Juve, il est interdit de tacler Cristiano Ronaldo trop fort

Dans un entretien accordé à la RTBF, un jeune joueur de la Juve raconte qu'il est interdit d'y aller trop fort sur CR7 à l'entraînement.

Cristiano Ronaldo a coûté plus de 100 millions d’euros à la Juve lors de son arivée depuis le en 2018.

Et le club piémontais compte bien protéger son investissement. Daouda Peeters, jeune milieu de la Juve, révèle des consignes pour ne pas y aller trop fort face à Cr7 à l'entraînement.

"On dit de lui que c’est un dikke nek (expression belge pour dire grande gueule), mais pas du tout: c’est un gros bosseur à l’image de tous les joueurs de l’équipe, personne ne fait la star là-bas" a glissé l’international espoir belge dans un entretien à RTBF.

"À l’entraînement, le staff technique nous dit de faire attention quand on va au duel sur Ronaldo… car il représente un gros capital pour le club! (rire). Comme jeune, ce n’est pas toujours évident car on veut aussi se montrer et mettre le pied, mais il faut faire attention…", a encore dévoilé Peeters.