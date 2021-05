A bientôt 40 ans, Joaquin prolonge au Betis Séville

Inoxydable ! Joaquin, qui fêtera ses 40 ans en juillet, vient de prolonger pour une saison de plus avec le Betis Séville.

Les fans de Joaquin sont aux anges. Le talentueux ailier droit, qui fêtera ses 40 ans le 21 juillet prochain, vient de prolonger pour une saison de plus avec le Betis Séville.

Toujours décisif à près de 40 ans !

C'est le club andalou qui en a fait l'annonce sur les réseaux sociaux ce lundi. Un choix logique car Joaquin vient d'effectuer une saison tout à fait honorable. Il a pris part à 27 matches en Liga dont 16 en tant que titulaire et bénéficie de la confiance de son entraîneur, Manuel Pellegrini. Auteur de deux buts et de 5 passes décisives, il a contribué de fort belle manière à la sixième place de son équipe en Liga, qui jouera ainsi la phase de groupes de la Ligue Europa la saison prochaine.

📣 OFICIAL | Joaquín renueva con el #RealBetis hasta 2022 👑💚



¡Un año más disfrutando del gran capitán! ©😃@joaquinarte#Joaquín2022 pic.twitter.com/JKm6VpTDj6 — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) May 24, 2021

Idole des supporters du Betis, Joaquin y a commencé sa carrière en 2000 avant de rejoindre Valence en 2006. Il y est resté jusqu'en 2011 avant de porter les couleurs de Malaga (2011-2013) puis de la Fiorentina (2013-2015). Le 31 août 2015, lors de la dernière journée du mercato d'été, il a fait son retour au Betis et y a retrouvé une seconde jeunesse.

Joaquin à la poursuite de Zubizarreta

Vainqueur de la Copa del Rey en 2005 et de la Liga en 2008, Joaquin est également le deuxième joueur le plus capé de l'histoire de la Liga avec 579 apparitions derrière Andoni Zubizarreta (622 matches). Il lui faudra en revanche jouer pendant encore deux saisons s'il souhaite dépasser le record du mythique gardien de but.

Ancien international (51 sélections pour 4 buts entre 2002 et 2007), Joaquin présentera la particularité, la saison prochaine, d'être le seul joueur ayant participé à la Coupe du monde 2002 encore en activité en Liga. Cela ne nous rajeunit pas !