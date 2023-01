15 ans après, Anne-Laure Bonnet sort du silence et dénonce un journaliste

Après s’être fait discrète dans les médias pendant un temps, Anne-Laure Bonnet a pris la parole pour critiquer un ancien collègue.

De toutes les journalistes qui œuvrent dans le monde du football, Anne-Laure Bonnet est celle qui a le plus de caractère.

Et elle vient de le prouver une nouvelle fois en trahissant l’attitude d’un célèbre présentateur qui s’est mal comporté avec les femmes. Le présentateur en question c’est Denis Brogniart.

« Une merde, tout juste bonne à sourire »

Dans un entretien au magazine Voici, l’ancienne journaliste de BeIn Sports s’est remémorée l’époque où elle travaillait avec cette personne pour l’émission « F1 à la Une » en 2008. Elle se souvient de quelqu’un d’insupportable et arrogant.

« Humainement, c'est très difficile, a-t-elle déclaré. Il ne supporte pas la co-présentation et pique des colères folles avec ses subordonnés, raconte-t-elle. C'est le prototype même de la personne faible avec les puissants et puissante avec les faibles. » Bonnet ne fait qu’abonder dans le même sens que Charlotte Namura.

Cette dernière avait montré du doigt Brogniart lors du reportage « Je ne suis pas une Salope, je suis une journaliste ». Egalement sollicitée par Voici, elle vient de révéler les insultes qui lui étaient proférées lors d’une coupure pub pour l’émission Le Mag en 2018. « Une merde, tout juste bonne à sourire », tels ont été les mots sortis de la bouche de Brogniart. Le célèbre présentateur n’a pas nié les faits. Il a reconnu s’être mal comporté et a présenté ses excuses envers toutes celles qu’il a blessées.

« Je suis très engagé, perfectionniste et à l'occasion de deux directs sur TF1, où la pression est très intense, j'ai eu des mots qui ont dépassé ma pensée, des propos qui ont heurté certaines personnes et je le regrette. Rien ne justifie mon comportement, qui faisait suite à certaines difficultés. Ces faits isolés ne rendent pas compte des relations privilégiées basées sur le respect et la bienveillance que j'entretiens avec les équipes techniques et rédactionnelles des programmes auxquels je participe depuis trente ans. Je tiens à présenter mes excuses à celles et ceux que j'ai pu blesser », a-t-il déclaré.

Faute avouée, à moitié pardonnée ? Pas si sûr.