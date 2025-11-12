Mercato : le PSG veut faire une Mbappé avec Vinicius, le Real hallucine !

Le club parisien garde depuis longtemps un œil attentif sur Vinicius Junior, joyau du Real Madrid et figure incontournable de la Seleção. Nasser Al-Khelaïfi, grand admirateur du joueur depuis ses débuts à Flamengo, ne cache pas son intérêt. Mais cette fois, le patron du PSG aurait changé de méthode. Selon les informations rapportées par Don Balón, l’idée d’offrir un chèque de 150 millions d’euros au Real Madrid ne serait plus envisagée. Le président qatari aurait plutôt un plan bien plus malin : attirer Vinicius libre, en lui promettant une prime à la signature astronomique.

D’après le média espagnol, cette prime atteindrait 100 millions d’euros, une somme qui s’apparente à une offre « saoudienne ». Un montant suffisant pour pousser le joueur à réfléchir sérieusement à l’idée de quitter Madrid sans prolonger son bail, qui court jusqu’en 2027.