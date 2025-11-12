L’histoire semble vouloir se répéter. Après avoir vécu l’affaire Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain s’apprêterait à utiliser la même stratégie que le Real Madrid, cette fois pour tenter de recruter Vinicius Junior sans dépenser le moindre centime. Du côté du Real Madrid, la tension monte, car le Brésilien commence à remettre en question son avenir et son statut salarial. Le PSG, lui, attend patiemment, prêt à frapper un grand coup… gratuitement.
Mercato : le PSG veut faire une Mbappé avec Vinicius, le Real hallucine !
- (C)Getty Images
Le PSG vise Vinicius, mais pas à n’importe quel prix
Le club parisien garde depuis longtemps un œil attentif sur Vinicius Junior, joyau du Real Madrid et figure incontournable de la Seleção. Nasser Al-Khelaïfi, grand admirateur du joueur depuis ses débuts à Flamengo, ne cache pas son intérêt. Mais cette fois, le patron du PSG aurait changé de méthode. Selon les informations rapportées par Don Balón, l’idée d’offrir un chèque de 150 millions d’euros au Real Madrid ne serait plus envisagée. Le président qatari aurait plutôt un plan bien plus malin : attirer Vinicius libre, en lui promettant une prime à la signature astronomique.
D’après le média espagnol, cette prime atteindrait 100 millions d’euros, une somme qui s’apparente à une offre « saoudienne ». Un montant suffisant pour pousser le joueur à réfléchir sérieusement à l’idée de quitter Madrid sans prolonger son bail, qui court jusqu’en 2027.
- Getty Images
Vinicius, des doutes qui grandissent au Real Madrid
Pendant plusieurs saisons, Vinicius Junior n’a cessé de répéter son amour pour le Real Madrid. Il affirmait vouloir y faire toute sa carrière. Mais le discours a évolué. Ces derniers mois, le Brésilien montre des signes de frustration, notamment sur le plan financier. En privé, il se plaint d’un contrat jugé insuffisant, surtout lorsqu’il compare son salaire à celui de Kylian Mbappé, considéré aujourd’hui comme la référence absolue en matière de rémunération dans le football mondial.
Les négociations pour prolonger son contrat traînent depuis des mois. Elles sont même totalement bloquées. Et cela inquiète sérieusement le président madrilène Florentino Pérez, conscient que la situation pourrait dégénérer dès la fin de la saison.
- Getty
Le Real s’impatiente et envisage toutes les options
À Madrid, le ton monte. Pérez ne croit plus à une prolongation à court terme et commence à envisager un scénario qu’il redoutait : devoir vendre Vinicius avant qu’il n’entre dans sa dernière année de contrat. L’idée de céder le joueur en Arabie saoudite fait d’ailleurs son chemin. Les clubs du Golfe, toujours prêts à offrir des salaires colossaux, pourraient proposer une offre de rêve pour le Real comme pour le joueur.
Mais une telle issue n’enchante pas vraiment Vinicius, qui rêve toujours de briller au plus haut niveau européen. Et c’est là que le PSG entre en jeu.
- Getty Images Sport
Le plan "Mbappé" du PSG : la revanche d’Al-Khelaïfi
Nasser Al-Khelaïfi n’a pas oublié l’épisode Mbappé-Real Madrid de 2024. À l’époque, Florentino Pérez avait tout fait pour attirer gratuitement le Français, au grand désespoir du PSG. Aujourd’hui, le président parisien semble déterminé à lui rendre la pareille.
A en croire les informations de Don Balón, le dirigeant qatari attendrait que Vinicius aille au bout de son contrat avant de le convaincre avec une prime à la signature de 100 millions d’euros. Une opération sans transfert, mais au retentissement mondial.
Le Real Madrid, de son côté, voit venir la manœuvre avec inquiétude. Florentino Pérez sait qu’il sera difficile d’égaler l’offre parisienne sur le plan financier. D’autant que le PSG a la puissance économique pour offrir au joueur une place centrale dans son projet post-Mbappé.
- AFP
Une guerre silencieuse entre Paris et Madrid
En apparence, les relations entre les deux clubs sont restées cordiales. Mais en coulisses, la tension est à son comble. Pour Nasser Al-Khelaïfi, cette affaire Vinicius représente une revanche personnelle. Le président du PSG n’a jamais digéré les méthodes du Real lors du dossier Mbappé. Pour lui, cette opération serait la réponse parfaite à l’arrogance du club madrilène.
Reste à savoir si Vinicius osera aller au bras de fer avec le Real Madrid. Car Florentino Pérez ne compte pas le laisser filer sans se battre. L’été prochain pourrait donc marquer le début d’un feuilleton XXL entre deux géants européens, avec un enjeu colossal : le futur de Vinicius Junior.