Mercato : le PSG veut faire une Mbappé avec Vinicius, le Real hallucine !

Et si le PSG se venge et jouait la carte Mbappé, mais cette fois avec Vinicius Junior ? Le Real Madrid tremble déjà en coulisses.

L’histoire semble vouloir se répéter. Après avoir vécu l’affaire Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain s’apprêterait à utiliser la même stratégie que le Real Madrid, cette fois pour tenter de recruter Vinicius Junior sans dépenser le moindre centime. Du côté du Real Madrid, la tension monte, car le Brésilien commence à remettre en question son avenir et son statut salarial. Le PSG, lui, attend patiemment, prêt à frapper un grand coup… gratuitement.

