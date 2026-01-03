Paris Saint-Germain FC v Flamengo - FIFA Intercontinental Cup 2025: FinalGetty Images Sport
Patrick Tchanhoun

Trophée des champions : le PSG fait une offre surprenante à ses supporters

Voyager pour voir un Classique à l’autre bout du monde ? Le PSG tente un pari qui ne laisse personne indifférent.

Habitué à délocaliser ses grandes affiches ces derniers mois, le Paris Saint-Germain poursuit sa stratégie internationale. Pour lancer l’année 2026, le club parisien propose une nouvelle formule à ses supporters, cette fois pour assister au Trophée des champions face à l’Olympique de Marseille, programmé le 8 janvier au Koweït. Une initiative qui fait parler, autant par son prix que par le contexte autour de cette rencontre très attendue.

