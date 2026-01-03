Habitué à délocaliser ses grandes affiches ces derniers mois, le Paris Saint-Germain poursuit sa stratégie internationale. Pour lancer l’année 2026, le club parisien propose une nouvelle formule à ses supporters, cette fois pour assister au Trophée des champions face à l’Olympique de Marseille, programmé le 8 janvier au Koweït. Une initiative qui fait parler, autant par son prix que par le contexte autour de cette rencontre très attendue.
Trophée des champions : le PSG fait une offre surprenante à ses supporters
- @PSG_inside, X
Un nouveau pack voyage pour le Classique
Après plusieurs expériences similaires à l’étranger, le PSG remet ça. Le club de la capitale a officialisé une offre dédiée à ses fans souhaitant assister au choc contre l’OM. Selon les informations du journal Le Parisien, ce « pack voyage » est proposé au tarif de 800 euros. Il comprend le vol aller-retour, les repas à bord, un bagage cabine, les transferts sur place ainsi que le billet pour la rencontre.
Certaines formalités restent nécessaires. Les supporters doivent disposer d’un passeport valide au moins six mois après la date du retour et effectuer une demande de visa en ligne, facturée 9 euros. Une organisation clé en main qui vise à simplifier le déplacement, même si le prix suscite déjà des réactions contrastées.
- Getty Images
Des précédents qui interpellent
Ce n’est pas la première fois que le PSG propose ce type d’initiative. En décembre, le club avait permis à plusieurs centaines de supporters de se rendre à Doha pour assister à la finale de la Coupe intercontinentale remportée contre Flamengo le 17 décembre (1-1, 2-1 t.a.b.). Le coût se voulait alors plus accessible.
Déjà en janvier dernier, 250 supporters parisiens avaient profité d’un pack similaire pour le Trophée des champions face à l’AS Monaco, également disputé à Doha. En juillet, le PSG avait renouvelé l’opération pour la demi-finale de la Coupe du monde des clubs contre le Real Madrid à New York, avec une offre affichée à 500 euros.
- AFP
Des supporters partagés
L’enthousiasme ne se montre pas unanime. Certains fans jugent le tarif trop élevé. « On a reçu un mail du club le 22 décembre. Le package est à 800 euros. Honnêtement, sur ce coup, je ne peux pas me le permettre », expliquait Alexandre, ultra parisien, à Le Parisien. Un témoignage qui illustre le dilemme de nombreux fidèles, tiraillés entre passion et contraintes financières.
- AFP
Boycott côté marseillais
L’ambiance s’annonce bien différente du côté de l’OM. Les groupes de supporters marseillais ont décidé de ne pas faire le déplacement au Koweït. Cette position a été confirmée lors d’une réunion avec le club, malgré une proposition de prise en charge du voyage à hauteur de 150 euros.
Ce vendredi, Roberto De Zerbi a également fait part de son désaccord avec la délocalisation de la rencontre. Le Classique se jouera donc dans un contexte particulier, avec une tribune largement acquise aux couleurs parisiennes.