Trophée des champions : le PSG fait une offre surprenante à ses supporters

Après plusieurs expériences similaires à l’étranger, le PSG remet ça. Le club de la capitale a officialisé une offre dédiée à ses fans souhaitant assister au choc contre l’OM. Selon les informations du journal Le Parisien, ce « pack voyage » est proposé au tarif de 800 euros. Il comprend le vol aller-retour, les repas à bord, un bagage cabine, les transferts sur place ainsi que le billet pour la rencontre.

Certaines formalités restent nécessaires. Les supporters doivent disposer d’un passeport valide au moins six mois après la date du retour et effectuer une demande de visa en ligne, facturée 9 euros. Une organisation clé en main qui vise à simplifier le déplacement, même si le prix suscite déjà des réactions contrastées.