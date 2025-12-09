À l’approche de la finale de la Coupe intercontinentale, programmée le 17 décembre à Doha, le Paris Saint-Germain ressort une formule qui avait déjà fait sensation lors de précédents voyages. Les supporters les plus assidus du Virage Auteuil ont reçu un mail très attendu. Le club leur propose de nouveau des offres à prix extrêmement avantageux pour les accompagner au Qatar. Une attention rare, qui confirme le lien particulier entre le PSG et son noyau historique.
Coupe intercontinentale : l’offre pharaonique du PSG à ses fidèles supporters
Deux offres taillées pour les abonnés les plus réguliers
Le club parisien reprend une méthode qu’il avait adoptée pour le Trophée des champions ou encore pour la Coupe du monde des clubs. Les abonnés obtiennent ainsi un accès prioritaire à deux formules spécialement montées pour ce déplacement express au Moyen-Orient.
La première proposition tourne autour d’un tarif de 150 euros, comprenant le vol et un repas servi durant le trajet. Mais une seconde, encore plus attractive, fait déjà parler : un package complet fixé à 200 euros, regroupant l’aller-retour en avion, le repas, le transfert vers le stade et surtout le précieux billet pour la finale. Les habitués du Parc se souviennent d’une offre similaire lors du Trophée des Champions disputé à Doha face à l’AS Monaco. À l’époque, le voyage coûtait 100 euros et 250 supporters avaient pu en profiter. Une véritable aubaine qui avait laissé de bons souvenirs.
Un billet pour une finale mondiale inédite
Ce match n’a rien d’anodin. Après avoir remporté la première Ligue des champions de son histoire au mois de mai, Paris accède directement à la dernière marche de la Coupe intercontinentale. Une compétition qui regroupe les vainqueurs des principaux tournois continentaux.
Les premières rencontres ont déjà donné le ton. Les Égyptiens de Pyramids FC, sacrés en Ligue des champions africaine, ont franchi le premier obstacle en battant Auckland 3-0. Les Néo-Zélandais évoluent désormais dans le championnat australien, un détail qui étonne toujours les observateurs non avertis. Au tour suivant, les Pyramids ont dominé Al Ahli, représentant de l’Asie, sur le score de 3-1, se qualifiant pour la demi-finale, aussi appelée la Challenger Cup.
Ils y affronteront le vainqueur d’un duel très attendu entre Flamengo, champion sud-américain en titre, et Cruz Azul, roi de la zone Concacaf. Cette confrontation aura lieu mercredi. L’équipe qui en sortira triomphante croisera ensuite la route du PSG en finale, le 17 décembre, dans le stade Ahmad-ben-Ali d’Al Rayyan. La scène devrait accueillir quelques centaines de fans parisiens ravis d’avoir obtenu une place via l’une des deux offres.
Un rendez-vous qui renforce la proximité avec les supporters
Le club envoie un signal clair : il souhaite partager ce moment historique avec sa base la plus fidèle. Une relation que Doha pourrait sceller encore davantage. Les supporters concernés l’ont compris, car les discussions autour de cette opération ont déjà pris de l’ampleur sur les réseaux et dans les groupes du Virage Auteuil. Paris ne se contente donc pas d’organiser un déplacement. Il crée une opportunité unique.