Coupe intercontinentale : l’offre pharaonique du PSG à ses fidèles supporters

Ce match n’a rien d’anodin. Après avoir remporté la première Ligue des champions de son histoire au mois de mai, Paris accède directement à la dernière marche de la Coupe intercontinentale. Une compétition qui regroupe les vainqueurs des principaux tournois continentaux.

Les premières rencontres ont déjà donné le ton. Les Égyptiens de Pyramids FC, sacrés en Ligue des champions africaine, ont franchi le premier obstacle en battant Auckland 3-0. Les Néo-Zélandais évoluent désormais dans le championnat australien, un détail qui étonne toujours les observateurs non avertis. Au tour suivant, les Pyramids ont dominé Al Ahli, représentant de l’Asie, sur le score de 3-1, se qualifiant pour la demi-finale, aussi appelée la Challenger Cup.

Ils y affronteront le vainqueur d’un duel très attendu entre Flamengo, champion sud-américain en titre, et Cruz Azul, roi de la zone Concacaf. Cette confrontation aura lieu mercredi. L’équipe qui en sortira triomphante croisera ensuite la route du PSG en finale, le 17 décembre, dans le stade Ahmad-ben-Ali d’Al Rayyan. La scène devrait accueillir quelques centaines de fans parisiens ravis d’avoir obtenu une place via l’une des deux offres.