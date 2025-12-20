Boycott du Trophée des champions : le mot d’ordre lancé et officialisé à Marseille

L’Olympique de Marseille s’apprête à disputer la finale du Trophée des Champions sans l’un de ses principaux moteurs. Selon les informations d’ICI Provence, les groupes de supporters marseillais ont décidé de ne pas effectuer le déplacement au Koweït pour la rencontre prévue le 8 janvier prochain face au Paris Saint-Germain.

Ce choix radical n’est pas le fruit d’un coup de tête. Il fait suite à une réunion tenue ce vendredi entre des représentants des supporters et des dirigeants du club olympien. Malgré les discussions engagées, aucun compromis n’a vu le jour. Le boycott est désormais acté.