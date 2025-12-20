Le rendez-vous entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain devait prendre des allures de fête. Malheureusement, ce Trophée des Champions se jouera finalement dans un climat bien plus froid pour le club phocéen, privé d’un appui essentiel.
Boycott du Trophée des champions : le mot d’ordre lancé et officialisé à Marseille
- Getty Images Sport
L’OM privé de ses supporters face au PSG
L’Olympique de Marseille s’apprête à disputer la finale du Trophée des Champions sans l’un de ses principaux moteurs. Selon les informations d’ICI Provence, les groupes de supporters marseillais ont décidé de ne pas effectuer le déplacement au Koweït pour la rencontre prévue le 8 janvier prochain face au Paris Saint-Germain.
Ce choix radical n’est pas le fruit d’un coup de tête. Il fait suite à une réunion tenue ce vendredi entre des représentants des supporters et des dirigeants du club olympien. Malgré les discussions engagées, aucun compromis n’a vu le jour. Le boycott est désormais acté.
- AFP
Une offre insuffisante pour convaincre
Pourtant, l’OM avait tenté d’amortir l’impact logistique et financier du voyage. Le club proposait une prise en charge du déplacement, avec une participation fixée à seulement 150 euros par supporter. Une initiative notable, mais jugée insuffisante par les fans marseillais.
Le choix du Koweït, loin de la ferveur du Vélodrome et des habitudes de déplacement européennes, a pesé lourd dans la balance. Pour beaucoup, cette finale délocalisée ne correspond ni à l’identité du club ni à celle de ses supporters.
- AFP
Le Trophée des Champions, une compétition nomade
Pour rappel, depuis 2009, le Trophée des Champions a pris l’habitude de quitter le territoire français. La rencontre, qui oppose traditionnellement le champion de France au vainqueur de la Coupe de France, s’est déjà disputée au Canada, en Tunisie, au Gabon, aux États-Unis, en Chine, en Autriche, puis au Qatar.
Une seule exception figure au tableau. En 2021, en pleine pandémie de COVID-19, la finale entre le PSG et l’OM avait eu lieu en France, au stade Bollaert de Lens. Disputée à huis clos, elle s’était soldée par une victoire parisienne (2-1) sous les ordres de Mauricio Pochettino.
Cette fois encore, Marseille, déjà orphelin de plusieurs joueurs en raison de la CAN, devra encore composer sans son public, un handicap symbolique pour un club dont l’âme s’exprime souvent dans les tribunes.