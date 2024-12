Trophée des champions : L’offre généreuse du PSG à ses supporters

Le PSG frappe fort en préparant un cadeau inédit pour ses fans fidèles. Une expérience exclusive les attend en janvier à Doha.

Le Paris Saint-Germain (PSG) continue d'innover pour choyer ses supporters les plus impliqués. Alors que le club prépare le choc contre Monaco dans le cadre du Trophée des champions, la direction a imaginé une offre particulièrement attractive pour récompenser ses fans les plus fidèles. Cet événement, qui se déroulera le 5 janvier à Doha, Qatar, marque une opportunité pour les supporters parisiens de vivre une expérience unique, tout en mettant en avant la solidité du lien entre le club et son public.