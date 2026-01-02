À l’aube d’une seconde moitié de saison décisive, l’Olympique de Marseille s’avance à un tournant stratégique. En conférence de presse vendredi en marge du duel contre le FC Nantes, Roberto De Zerbi a livré un discours dense, révélateur de ses intentions sportives et de sa vision à moyen terme. Entre gestion du groupe, ambitions assumées, vigilance face aux Canaris et réflexion sur le mercato hivernal, le technicien italien a posé les bases d’un projet qui se veut progressif, mais exigeant.
OM, Roberto De Zerbi annonce la couleur pour la deuxième partie de saison
- Getty Images
Roberto De Zerbi fait le point sur son groupe
À l’approche de la réception du FC Nantes lors de la 17e journée de Ligue 1 (dimanche, 15h), Roberto De Zerbi a d’abord fait un point précis sur l’état de son effectif. Le technicien marseillais a insisté sur l’importance des retours, tout en soulignant une absence notable : "Il manque juste Aguerd. On parle beaucoup au téléphone, on le soutient." Roberto De Zerbi a ensuite confirmé plusieurs retours majeurs : "(Amine) Gouiri a eu l'accord du chirurgien pour qu'il puisse réintégrer le groupe. (Hamed) Traoré et (Facundo) Medina sont aussi de retour." L’entraîneur de l’OM a rappelé leur poids dans l’équilibre collectif : "Medina est un joueur important, comme le sont Traoré et Gouiri."
Roberto De Zerbi s’est également longuement exprimé sur le cas Pierre-Emerick Aubameyang, de retour après une CAN compliquée avec le Gabon. Fidèle à son discours protecteur, il a déclaré : "Aubameyang était en forme, malheureusement ça s'est mal passé pour le Gabon à la CAN mais c'est bien pour nous de l'avoir." Face aux critiques, Roberto De Zerbi a été catégorique : "J'ai vu des critiques, s'ils n'en veulent pas (le Gabon), nous on est bien contents de l'avoir."
- AFP
De Zerbi vole à la rescousse d’Aubameyang
Sur le plan méthodologique, Roberto De Zerbi a clairement écarté l’idée d’une rupture tactique. L’Italien privilégie la continuité et l’amélioration ciblée : "On a bien travaillé. Je ne pense pas qu'il faut faire quelque chose de nouveau, il faut juste faire mieux." Fidèle à sa philosophie, Roberto De Zerbi refuse les révolutions inutiles : "Il ne faut pas tout recommencer de zéro, changer complètement les choses." Selon lui, la progression passe par l’exigence : "C'est le moment de progresser sur certains points."
L’entraîneur marseillais s’est montré satisfait de l’état physique de son groupe : "Les joueurs sont revenus en pleine forme, ils se sont entraînés 5-6 jours." Concernant Aubameyang, Roberto De Zerbi a levé toute ambiguïté : "Oui il est à 100%, il pourrait jouer dimanche." Il a également tenu à défendre l’homme au-delà du joueur : "Au-delà du joueur exceptionnel qu'il est, on ne peut pas critiquer la personne qu'il est." Roberto De Zerbi a même précisé l’implication du club : "On avait envoyé un kiné pour qu'il puisse le soigner au Gabon."
- AFP
De Zerbi révèles ses ambitions avec l’OM et évoque le mercato
Interrogé sur les objectifs, Roberto De Zerbi n’a pas caché ses ambitions, tout en rappelant la nécessité de rester concentré : "Un de mes grands objectifs serait de remporter un titre." Mais l’Italien temporise : "Ce n'est pas encore le moment d'y penser, il faut penser à Nantes qui a changé d'entraîneur et de système de jeu." L’entraîneur de l’OM a fixé la priorité immédiate : "On joue au Vélodrome, on veut bien commencer l'année en jouant bien et en remportant le match."
Sur le mercato hivernal, Roberto De Zerbi adopte une posture mesurée et collective : "Il faut qu'on se voie avec Pablo et Medhi." Il reconnaît des besoins potentiels : "Je pense qu'on a peut-être besoin de quelque chose mais on verra." Quant aux postes ciblés, Roberto De Zerbi reste ouvert : "Ça pourrait être une solution mais ça peut aussi être au milieu de terrain ou en défense." Il insiste enfin sur la ligne directrice : "Quand on parle tous les trois, on échange pour le bien de l'OM. C'est toujours l'OM qui passe avant tout."
- AFP
Roberto De Zerbi prudent pour OM - Nantes
Enfin, Roberto De Zerbi a conclu en se projetant sur le match face au FC Nantes, un rendez-vous qu’il juge épineux : "On essaie de pousser tout de suite, dès le début, de maintenir l'attention élevée." L’entraîneur marseillais met en garde contre toute facilité : "Ce sont des matchs qui peuvent sembler simples de l'extérieur mais ce n'est pas le cas." Roberto De Zerbi sait que le contexte de reprise complique la tâche : "Le premier match de janvier, la reprise, c'est toujours un peu plus difficile." Mais sa conclusion résume l’état d’esprit attendu : "...c'est le football."