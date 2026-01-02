OM, Roberto De Zerbi annonce la couleur pour la deuxième partie de saison

À l’approche de la réception du FC Nantes lors de la 17e journée de Ligue 1 (dimanche, 15h), Roberto De Zerbi a d’abord fait un point précis sur l’état de son effectif. Le technicien marseillais a insisté sur l’importance des retours, tout en soulignant une absence notable : "Il manque juste Aguerd. On parle beaucoup au téléphone, on le soutient." Roberto De Zerbi a ensuite confirmé plusieurs retours majeurs : "(Amine) Gouiri a eu l'accord du chirurgien pour qu'il puisse réintégrer le groupe. (Hamed) Traoré et (Facundo) Medina sont aussi de retour." L’entraîneur de l’OM a rappelé leur poids dans l’équilibre collectif : "Medina est un joueur important, comme le sont Traoré et Gouiri."

Roberto De Zerbi s’est également longuement exprimé sur le cas Pierre-Emerick Aubameyang, de retour après une CAN compliquée avec le Gabon. Fidèle à son discours protecteur, il a déclaré : "Aubameyang était en forme, malheureusement ça s'est mal passé pour le Gabon à la CAN mais c'est bien pour nous de l'avoir." Face aux critiques, Roberto De Zerbi a été catégorique : "J'ai vu des critiques, s'ils n'en veulent pas (le Gabon), nous on est bien contents de l'avoir."