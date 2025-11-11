Kolo MuaniGetty Images
Patrick Tchanhoun

Tottenham : Bonne nouvelle pour Kolo Muani après sa blessure, mais…

Randal Kolo Muani reçoit une bonne nouvelle après sa fracture de la mâchoire avec Tottenham, mais devra se débrouiller avec une nouvelle habitude.

La saison de Randal Kolo Muani connaît un nouveau coup d’arrêt. Victime d’une fracture à la mâchoire lors du match de Tottenham contre Manchester United samedi, l’international français a évité le bloc opératoire. Cependant, pour reprendre la compétition rapidement, il devra évoluer avec un masque de protection. Une situation qui rappelle celle de Kylian Mbappé à l’Euro 2024 et qui impose de nouvelles contraintes pour l’attaquant prêté par le PSG cet été.

