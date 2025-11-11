Tottenham : Bonne nouvelle pour Kolo Muani après sa blessure, mais…

Samedi, Tottenham a affronté Manchester United (2-2) et Randal Kolo Muani a été contraint de quitter ses coéquipiers à la pause. La cause : une fracture à la mâchoire suite à un choc avec Harry Maguire. Le joueur de 26 ans a été examiné lundi par un spécialiste afin de déterminer l’étendue de la blessure.

Le soulagement est venu rapidement : l’opération n’est pas nécessaire. Toutefois, pour sécuriser son retour sur les terrains, Kolo Muani devra porter un masque de protection, un dispositif similaire à celui utilisé par Kylian Mbappé lors de l’Euro 2024 après un choc au nez.

« J'ai essayé, on ne voit rien, on ne voit vraiment rien. C'est dur, ça doit être compliqué (de jouer avec) », avait réagi Randal Kolo Muani en évoquant le masque de son capitaine en équipe de France.