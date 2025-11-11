La saison de Randal Kolo Muani connaît un nouveau coup d’arrêt. Victime d’une fracture à la mâchoire lors du match de Tottenham contre Manchester United samedi, l’international français a évité le bloc opératoire. Cependant, pour reprendre la compétition rapidement, il devra évoluer avec un masque de protection. Une situation qui rappelle celle de Kylian Mbappé à l’Euro 2024 et qui impose de nouvelles contraintes pour l’attaquant prêté par le PSG cet été.
Tottenham : Bonne nouvelle pour Kolo Muani après sa blessure, mais…
- AFP
Fracture à la mâchoire : l’opération évitée
Samedi, Tottenham a affronté Manchester United (2-2) et Randal Kolo Muani a été contraint de quitter ses coéquipiers à la pause. La cause : une fracture à la mâchoire suite à un choc avec Harry Maguire. Le joueur de 26 ans a été examiné lundi par un spécialiste afin de déterminer l’étendue de la blessure.
Le soulagement est venu rapidement : l’opération n’est pas nécessaire. Toutefois, pour sécuriser son retour sur les terrains, Kolo Muani devra porter un masque de protection, un dispositif similaire à celui utilisé par Kylian Mbappé lors de l’Euro 2024 après un choc au nez.
« J'ai essayé, on ne voit rien, on ne voit vraiment rien. C'est dur, ça doit être compliqué (de jouer avec) », avait réagi Randal Kolo Muani en évoquant le masque de son capitaine en équipe de France.
- Getty Images Sport
Retour après une série de blessures
Cette fracture survient alors que l’attaquant français revenait d’une autre blessure. Prêté par le PSG cet été, Randal Kolo Muani avait manqué cinq matchs après s’être blessé à la cuisse à l’entraînement mi-septembre. Cette absence lui avait coûté sa place lors des deux premiers rassemblements des Bleus.
A son retour, il avait commencé à retrouver du temps de jeu, permettant à Didier Deschamps de le réintégrer dans le groupe France pour les derniers matchs de qualification à la Coupe du monde 2026. « À partir du moment où il est rétabli et a pu avoir plus de temps de jeu, il fait partie depuis un bon moment de ce groupe France de par ce qu'il a eu à faire, même s'il n'a pas toujours eu l'efficacité maximale. Il peut jouer à différents postes, il connaît bien ce groupe. À partir du moment où il redevient opérationnel, ça me semble logique qu'il revienne avec nous », avait précisé le sélectionneur jeudi.
- Getty Images
Forfait pour le rassemblement des Bleus
En raison de sa nouvelle blessure, Randal Kolo Muani a été contraint de déclarer forfait pour le rassemblement à Clairefontaine. Il est remplacé par Florian Thauvin pour les matchs contre l’Ukraine (13 novembre) et l’Azerbaïdjan (16 novembre).
Cette pause forcée lui permettra de récupérer pleinement et de se préparer pour un retour avec Tottenham après la trêve internationale. Deux échéances importantes l’attendent : le derby contre Arsenal le 23 novembre et le match de Ligue des champions face à son ancien club, le PSG, le 26 novembre.
- Getty Images Sport
Une première avec Tottenham toujours attendue
Depuis son arrivée à Londres, Randal Kolo Muani n’a pas encore trouvé le chemin des filets. Il a débuté la saison sur le banc et n’a délivré qu’une seule passe décisive, lors du match de Ligue des champions contre Copenhague. Les prochains matchs seront l’occasion pour lui d’inscrire son premier but sous les couleurs des Spurs et de montrer son potentiel offensif pleinement.
Porter un masque de protection constituera une adaptation nécessaire, mais Kolo Muani reste déterminé à retrouver son niveau et à participer activement aux ambitions de Tottenham cette saison. Sa polyvalence et sa connaissance du groupe France en font toujours une pièce importante pour ses entraîneurs, malgré ces obstacles.