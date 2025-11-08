Tottenham Hotspur v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Tottenham, grosse inquiétude pour Kolo Muani avant la trêve internationale

Touché avec Tottenham samedi, Randal Kolo Muani pourrait manquer à l’appel lors de cette trêve internationale avec les Bleus.

Rien ne va plus pour Randal Kolo Muani à Tottenham. Arrivé cet été avec l’ambition de relancer sa carrière en Premier League, l’attaquant français peine à s’imposer sous le maillot des Spurs. Face à Manchester United, lors de la 11ᵉ journée, sa prestation s’est achevée prématurément, remplacé à la mi-temps après avoir reçu un coup à la mâchoire. Alors qu’il doit rejoindre l’équipe de France à Clairefontaine, l’état physique de Kolo Muani inquiète autant que son manque de réussite offensive. Un nouveau coup dur avant la trêve internationale.

    Nouvelle alerte physique pour Randal Kolo Muani

    Pour sa huitième apparition avec Tottenham, Randal Kolo Muani espérait enfin inverser la tendance d’un début de saison poussif. Mais une fois encore, la réussite lui a tourné le dos. Transparent offensivement face à Manchester United, l’ancien Nantais a été remplacé dès la pause par Wilson Odobert. Si la presse anglaise a d’abord évoqué un choix tactique, les examens prévus ce dimanche devraient confirmer qu’il s’agissait bien d’un coup reçu à la mâchoire, rapporte RMC Sport. Le joueur, au bas du visage gonflé, doit rejoindre Clairefontaine lundi pour le rassemblement des Bleus.

    Depuis son arrivée à Tottenham, Kolo Muani n’a pas encore trouvé le chemin des filets. Après une blessure musculaire qui l’a tenu éloigné des terrains pendant quatre matchs, l’attaquant français n’a enregistré qu’une seule passe décisive - en Ligue des champions contre Copenhague - en sept rencontres. Une disette qui inquiète les supporters londoniens, d’autant plus que les Spurs comptaient sur lui pour dynamiser leur secteur offensif.

  • FBL-EUR-NATIONS-BEL-FRAAFP

    Didier Deschamps mise toujours sur Kolo Muani

    Malgré cette période difficile, Randal Kolo Muani conserve la confiance de Didier Deschamps. Le sélectionneur l’a réintégré pour le prochain rassemblement des Bleus, après deux absences dues à sa blessure. « Il n'avait pas repris, il était blessé », a expliqué Deschamps avant d’ajouter: « Apprécié, pas apprécié... on n'est pas là pour prendre que des joueurs qu'on apprécie. À partir du moment où il est rétabli et a pu avoir plus de temps de jeu, il fait partie depuis un bon moment de ce groupe France de par ce qu'il a eu à faire, même s'il n'a pas toujours eu l'efficacité maximale. Il peut jouer à différents postes, il connaît bien ce groupe. »

    Kolo Muani, qui compte déjà 9 buts en 31 sélections, espère retrouver confiance avec les Bleus, là où il a souvent brillé. Mais avant cela, il devra dissiper les doutes sur sa condition physique. Son premier but sous les couleurs de Tottenham se fait attendre, et la trêve internationale arrive comme une pause salutaire dans un automne compliqué.

