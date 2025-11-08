Tottenham, grosse inquiétude pour Kolo Muani avant la trêve internationale

Pour sa huitième apparition avec Tottenham, Randal Kolo Muani espérait enfin inverser la tendance d’un début de saison poussif. Mais une fois encore, la réussite lui a tourné le dos. Transparent offensivement face à Manchester United, l’ancien Nantais a été remplacé dès la pause par Wilson Odobert. Si la presse anglaise a d’abord évoqué un choix tactique, les examens prévus ce dimanche devraient confirmer qu’il s’agissait bien d’un coup reçu à la mâchoire, rapporte RMC Sport. Le joueur, au bas du visage gonflé, doit rejoindre Clairefontaine lundi pour le rassemblement des Bleus.

Depuis son arrivée à Tottenham, Kolo Muani n’a pas encore trouvé le chemin des filets. Après une blessure musculaire qui l’a tenu éloigné des terrains pendant quatre matchs, l’attaquant français n’a enregistré qu’une seule passe décisive - en Ligue des champions contre Copenhague - en sept rencontres. Une disette qui inquiète les supporters londoniens, d’autant plus que les Spurs comptaient sur lui pour dynamiser leur secteur offensif.