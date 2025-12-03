Tensions, caprices et tactique floue : comment le Real de Xabi Alonso s'est mis en crise tout seul

Au Real Madrid, l'excellence n'est pas une option, c'est la norme. Gagner ne suffit pas, il faut la manière. Or, ces derniers temps, la Maison Blanche ne gagne plus assez, et la manière a disparu. Le nul concédé à Gérone dimanche (1-1) marque une série inquiétante de trois matchs sans victoire en championnat, face à des adversaires pourtant modestes (le mieux classé, le Rayo Vallecano, est 9e).

Certes, il s'agit d'une période de transition. Xabi Alonso découvre le poste, et l'infirmerie ne désemplit pas. Mais dilapider une avance de cinq points sur le Barça en un mois, sur fond de tensions de vestiaire impliquant les joueurs les mieux payés de la planète, ressemble furieusement à un début de crise pour un homme qui pensait vivre son job de rêve.