Vinicius lance un ultimatum, le Real à genoux !

Le Brésilien était sans doute le joueur le plus crucial du Real Madrid pendant deux ans, entre 2022 et 2024, et a été décisif lors de deux finales de Ligue des Champions. Cependant, son importance a décliné depuis l'arrivée de Kylian Mbappé. L'arrivée de Xabi Alonso a relégué Vinicius au second plan, et ce changement de statut, ainsi que le mécontentement de Vinicius face à cette situation, étaient manifestes lors de son coup de gueule pendant le Clasico.

Vinicius lance un ultimatum au Real Madrid à Xabi Alonso.

Cependant, la situation semble plus grave qu'une simple tension. The Athletic rapporte que Vinicius a fait savoir au président du Real Madrid, Florentino Pérez, qu'il ne souhaitait pas prolonger son contrat tant qu'Alonso serait à la tête de l'équipe. Vinicius estime qu'Alonso l'a traité injustement.

Le club garde espoir de redresser la situation et compte sur de bons résultats pour inverser la tendance. Pérez et le recruteur en chef Juni Calafat, qui ont cautionné la signature de Vinicius, seraient des figures clés dans cette démarche.

Cette situation intervient alors que les négociations contractuelles entre Vinicius et le Real Madrid étaient déjà au point mort. The Athletic affirme que Vinicius s'est vu proposer un contrat de 20 millions d'euros par an la saison dernière, contre 18 millions d'euros actuellement. Cependant, le Brésilien a proposé un contrat de 30 millions d'euros, ce qui, selon son entourage, l'alignerait sur le salaire de Kylian Mbappé, primes à la signature comprises.

Il ne restera qu'un an de contrat à Vinicius l'été prochain, et le Real Madrid devait déjà se prononcer sur son avenir. Si ses relations avec Alonso ne s'améliorent pas, cela pourrait influencer leur décision, car soutenir Vinicius plutôt que l'entraîneur affaiblirait les futurs dirigeants et donnerait plus de pouvoir aux joueurs.

En fin de compte, l'avenir d'Alonso dépendra des résultats, mais si la frustration de Vinicius à son égard est plus répandue, le club pourrait y voir le symptôme d'un problème plus profond. Quoi qu'il en soit, le Real Madrid ne tirera probablement aucune conclusion hâtive à ce stade de la saison.