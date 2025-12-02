Au Real Madrid, les prochains jours pourraient tout faire basculer autour de Xabi Alonso, dont la situation interne semble se tendre de manière spectaculaire. Derrière les murs du vestiaire, les tensions se multiplient, les voix discordantes se libèrent et les résultats interrogent. Entre dirigeants agacés, joueurs divisés et critiques publiques, un climat opaque s’installe. Ce moment charnière, où chaque minute compte, pourrait déterminer l’avenir de Xabi Alonso au sein d’un club aussi exigeant qu’imprévisible.
L’étau se resserre à Madrid, les nouvelles révélations fracassantes sur Xabi Alonso
- AFP
La pression monte au Real Madrid avant Bilbao
Le Real Madrid, déjà en pleine tourmente, aborde son rendez-vous face à l’Athletic Bilbao (mercredi, 19h) avec une pression extrême sur les épaules de Xabi Alonso. Après trois nuls consécutifs contre le Rayo Vallecano (0-0), Elche (2-2) et Girona (1-1), la quête d’une victoire en Liga devient impérative pour un club en panne d’élan. Les révélations d’El Chiringuito ajoutent à l’urgence : le journaliste Eduardo Inda a affirmé que « je pense que si à Bilbao, rien ne se passe. Si mercredi à neuf heures du soir, le Real Madrid a perdu contre l’Athletic, il y a de fortes chances que Xabi Alonso cesse d’être entraîneur. Et pourquoi pas Álvaro Arbeloa ? ». Une déclaration lourde de sens, illustrant à quel point Xabi Alonso joue une part essentielle de son avenir immédiat.
Dans ce contexte déjà fragile, d’autres sources comme The Athletic confirment un malaise profond. Le média explique que selon ses interlocuteurs internes, le Real Madrid « joue très mal » et que les prochains matches revêtent une importance capitale tant pour l’image que pour les résultats. Bien que Florentino Pérez maintienne sa confiance envers Xabi Alonso, cette dernière n’a rien d’inébranlable, d’autant que le nul face à Girona a été qualifié de « désastre » par certains membres du club interrogés par la même source.
- Getty Images Sport
Un vestiaire fracturé autour de Xabi Alonso
Au-delà des performances, c’est désormais la cohésion autour de Xabi Alonso qui pose problème. Ces derniers jours, plusieurs éléments ont révélé que le groupe se montrait divisé, une fracture qui pèse lourd dans la dynamique collective. Foot Mercato rappelait que des cadres comme Vinicius Jr, Rodrygo, Fede Valverde ou encore Endrick ont émis des réserves sur les méthodes de Xabi Alonso, ce qui complique la tâche du coach au quotidien.
La Cadena COPE a confirmé ces tensions en détaillant le camp « anti-Xabi », comprenant également Brahim Diaz et Ferland Mendy, tandis que d’autres voix évoquent aussi le nom de Jude Bellingham. À l’inverse, Xabi Alonso peut encore compter sur certains soutiens internes. The Athletic cite un joueur madrilène affirmant anonymement : « ce n’est pas un problème d’entraîneur, c’est évident. » Un membre du club conseille également de regarder ailleurs : « Le problème n’est pas Xabi. Mbappé, Vinicius Junior et Bellingham sont incompatibles ; on ne peut pas avoir une équipe équilibrée avec ces trois-là. »
- AFP
Les cadres du Real Madrid ne veulent plus de Xabi Alonso
Dans cette ambiance fracturée, Xabi Alonso doit également composer avec des perceptions internes déstabilisantes. Selon El Chiringuito, « à leur retour de la Coupe du Monde des Clubs, un joueur a parlé à l’entité pour dire qu’il percevait l’entraîneur du Real Madrid comme très inexpérimenté. Ce sentiment, à ce jour, perdure. » Une critique cinglante, que la chaîne nuance toutefois : « Xabi Alonso ne peut pas être un très mauvais entraîneur parce qu’il a gagné une Bundesliga. L’ADN du Real Madrid, il l’incarne mieux que quiconque. »
Ce mélange d’admiration et de doutes renforce l’impression d’un club en pleine crise identitaire. Xabi Alonso, malgré sa loyauté et son ambition, doit gérer une fronde interne menée par Vinicius Jr, présenté comme l’un des plus contrariés, au point d’avoir conditionné sa prolongation au futur du coach. Dans ce climat électrique, même les soutiens de Xabi Alonso peinent à apaiser les tensions croissantes.
- AFP
Un mois de décembre décisif pour l’avenir de l’Espagnol
À mesure que les jours passent, Xabi Alonso semble avancer sur un fil de plus en plus mince. Le mois de décembre, traditionnellement déterminant dans la saison madrilène, s’annonce comme un tournant crucial. Entre calendrier chargé, pression populaire et attentes internes, chaque résultat pèsera lourd. Le groupe, divisé entre « pro-Xabi » et « anti-Xabi », devra pourtant trouver une cohésion minimale pour éviter un point de rupture.
Mais une certitude s’impose, l’étau se resserre inexorablement autour de Xabi Alonso. Le coach basque affronte un défi inédit, où les choix stratégiques, les mots posés dans le vestiaire et la réaction de ses cadres pourraient décider de tout. Le Real Madrid, institution colossale, avance désormais dans un climat tendu, où la moindre erreur pourrait précipiter une décision radicale.