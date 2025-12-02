Girona FC v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
L’étau se resserre à Madrid, les nouvelles révélations fracassantes sur Xabi Alonso

Décrié à Madrid ces dernières semaines, Xabi Alonso joue son avenir avec le Real dans les prochaines heures.

Au Real Madrid, les prochains jours pourraient tout faire basculer autour de Xabi Alonso, dont la situation interne semble se tendre de manière spectaculaire. Derrière les murs du vestiaire, les tensions se multiplient, les voix discordantes se libèrent et les résultats interrogent. Entre dirigeants agacés, joueurs divisés et critiques publiques, un climat opaque s’installe. Ce moment charnière, où chaque minute compte, pourrait déterminer l’avenir de Xabi Alonso au sein d’un club aussi exigeant qu’imprévisible.

