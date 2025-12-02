L’étau se resserre à Madrid, les nouvelles révélations fracassantes sur Xabi Alonso

Le Real Madrid, déjà en pleine tourmente, aborde son rendez-vous face à l’Athletic Bilbao (mercredi, 19h) avec une pression extrême sur les épaules de Xabi Alonso. Après trois nuls consécutifs contre le Rayo Vallecano (0-0), Elche (2-2) et Girona (1-1), la quête d’une victoire en Liga devient impérative pour un club en panne d’élan. Les révélations d’El Chiringuito ajoutent à l’urgence : le journaliste Eduardo Inda a affirmé que « je pense que si à Bilbao, rien ne se passe. Si mercredi à neuf heures du soir, le Real Madrid a perdu contre l’Athletic, il y a de fortes chances que Xabi Alonso cesse d’être entraîneur. Et pourquoi pas Álvaro Arbeloa ? ». Une déclaration lourde de sens, illustrant à quel point Xabi Alonso joue une part essentielle de son avenir immédiat.

Dans ce contexte déjà fragile, d’autres sources comme The Athletic confirment un malaise profond. Le média explique que selon ses interlocuteurs internes, le Real Madrid « joue très mal » et que les prochains matches revêtent une importance capitale tant pour l’image que pour les résultats. Bien que Florentino Pérez maintienne sa confiance envers Xabi Alonso, cette dernière n’a rien d’inébranlable, d’autant que le nul face à Girona a été qualifié de « désastre » par certains membres du club interrogés par la même source.