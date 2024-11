Incroyable ! Kylian Mbappé tourne dos à l’Equipe de France.

L’Equipe de France affrontera les 14 et 17 novembre prochain Israël et l’Italie pour les 5e et 6e journées de la Ligue des Nations. Des rencontres que ne discutera pas Kylian Mbappé, non convoqué par Didier Deschamps pour ce rassemblement. Si le sélectionneur français n’a pas voulu polémiquer sur cette décision, il semblerait bien que l’absence du capitaine des Bleus soit prolongée au-delà de cette trêve internationale.