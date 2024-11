Les 23 joueurs de l’équipe de France pour les deux matchs de novembre viennent d’être connus du grand public sportif.

Pour la trêve du mois de novembre, l’équipe de France sera aux prises avec Israël qu’elle a déjà battu (1-4) le mois dernier, et l’Italie contre qu'elle avait échoué (1-3) au Parc des Princes en septembre. En prélude à ces deux chocs de Ligue des nations, et comme attendu par les suiveurs et supporters des Bleus, le sélectionneur Didier Deschamps vient de rendre publique la liste des joueurs retenus pour l’occasion.