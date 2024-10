Real Madrid – Villarreal : Le Real se relance malgré un Mbappé moyen (2-0)

Le Real Madrid était aux prises avec Villarreal, samedi, pour le compte de la 9e journée de Liga. Score final, 2-0.

Avec un Kylian Mbappé titulaire, le Real Madrid recevait Villarreal, samedi soir, à l’occasion de la neuvième journée de Liga. Malgré un match moyen du Bondynois, le club madrilène est parvenu à s’offrir le scalp du Sous-Marin Jaune et retrouve ainsi le chemin de la victoire.

Le Real Madrid prend les devants

Première mi-temps sereine pour le Real Madrid qui a pris les devants assez vite. Les Madrilènes mettaient la pression d’entrée avec une première reprise de Kylian Mbappé qui n’était pas cadrée (4e). Villarreal répondait avec deux occasions coup sur coup d’Alex Baena (9e) et de Nicolas Pepe (10e) qui ne trouvaient pas le cadre.

Des ratés que le Sous-Marin jaune va regretter puisque le Real débloquait la situation juste après. Sur un corner de Luka Modric, Jude Bellingham laissait passer pour Federico Valverde qui décochait un missile qui filait tout droit dans les buts de Diego Conde (1-0, 14e). Les deux équipes se rendaient ensuite coup pour coup, mais aucune ne trouvait le chemin des filets. Le premier acte s’achevait ainsi avec l’avantage pour le Real Madrid.

L'article continue ci-dessous

Un match compliqué pour Kylian Mbappé

Au retour des vestiaires, le Real Madrid revenait avec des intentions beaucoup plus offensives. Mais c’était aussi le cas de Villarreal qui bloquait les attaques madrilènes et amorçaient ensuite des contre-attaques. Cette deuxième mi-temps révélait surtout un Kylian Mbappé timoré et à la peine offensivement. Le Bondynois, visiblement pas concerné par les tâches défensives, ne parvenait pas à faire des différences devant. Carlo Ancelotti ne s’y trompait pas d’ailleurs en le sortant à la 70e minute pour Rodrygo. Ce qui relance les questions sur l’état de forme du capitaine des Bleus qui n’a cadré aucun de ses trois tirs et n’a réussi que 2 dribbles sur 7 tentés face à Villarreal.

AFP

Juste après la sortie de Kylian Mbappé, le Real Madrid faisait le break sur un nouveau missile, cette fois-ci, de Vinicius, qui ne laissait aucune chance à Diego Conde (2-0, 73e). C’était le dernier but de la rencontre Avec cette victoire, le Real (2e, 21 pts) revient à la hauteur du Barça (1er, 21 pts) qui affronte Alaves, dimanche (16h15). De son côté, Villarreal (17 pts) reste 3e avec un point d’avance sur l’Atlético Madrid (3e, 16 pts) qui sera aux prises avec la Real Sociedad, demain (21h).