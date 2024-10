Avec sa gestion du cas Mbappé, Deschamps s’est totalement discrédité

Le sélectionneur français a voulu défendre son capitaine, mais son explication n’est pas du tout recevable et met en danger l’équipe de France.

Didier Deschamps se serait bien passé de cette polémique, à l’attaque de ce deuxième rassemblement de la saison. Mais voilà, la controverse est bien là et on ne peut pas dire qu’il n’y est pour rien. Le patron tricolore a accordé un traitement de faveur à son capitaine, en la personne de Kylian Mbappé, et cette décision fragilise inévitablement son discours auprès du reste de l’équipe ainsi que vis-à-vis des supporters.

Un traitement de faveur pour Mbappé qui ne passe pas

Rembobinons un peu en arrière. Comment Deschamps s’est retrouvé dans cette position aussi gênante que contestable ? Il y a quatre jours, à l’annonce de la liste des sélectionnés, il n’a pas cité le nom de Mbappé. Et quand il a eu à justifier ce choix, il a fait savoir que son joueur vedette n’était pas en pleine possession de ses moyens. Sauf qu’à peine 48 heures plus tard, l’ancien Parisien se retrouvait titulaire avec son club du Real Madrid. Et il a joué plus d’une heure (contre Villarreal).

Forcément, ce rebondissement a fait tache. Comment un joueur qui n’était pas apte pour rejoindre la sélection se retrouvait opérationnel pour se produire avec son club ? A-t-il des privilèges que les autres n’ont pas ? Deschamps, qui a toujours affirmé que la sélection devait être respectée, s’est-il défaussé ? Ou a-t-il été simplement trompé par le staff médical merengue, voire par le joueur lui-même ?

Le sélectionneur a tout faux !

Le sélectionneur français était contraint de s’exprimer, surtout après que l’affaire a pris une ampleur très importante ce lundi. Il l’a fait, mais le moins que l’on puisse dire c’est que sa prise de parole n’a pas été très convaincante. On peut même dire qu’en essayant de mettre fin aux débats, il n’a fait que rajouter du l’huile sur le feu.

Déjà, rien que le cadre de son intervention est propice aux critiques de toutes parts. Au lieu de venir s’expliquer devant les journalistes, il l’a fait dans l’intimité de Clairefontaine, filmé par le service de communication de la FFF. Eric Di Méco, son ancien coéquipier en sélection et en club, l’a violemment taclé pour cette initiative : « Il ne veut pas se confronter aux journalistes car il sait qu'il va être en difficulté donc on nous fait une vidéo sur YouTube. Il y a un gros problème ».

Ça, c’est pour la forme. Mais il y a aussi le fond. Et celui-ci est encore moins convaincant. DD a clairement laissé entendre qu’il n’a pas eu son mot à dire sur le sujet à cause de la puissance du Real : « Il ne faut pas oublier aussi que l'employeur c'est le club, ce n'est pas la Fédération. Moi, je fais en sorte, grâce à la relation que j'ai avec les joueurs, d'échanger avec eux. Pour moi, le plus important, c'est l'intérêt du joueur. Je sais très bien qu'il ne va pas aller contre son club, il n'a pas envie d'aller contre la sélection aussi. Mais après les discussions, il faut faire en sorte de privilégier l'intérêt du joueur, sans le mettre en difficulté. Après, il peut y avoir des interprétations, mais c'est valable pour tous les clubs ».

Deschamps donne la priorité au joueur

Ensuite, et c’est peut-être le plus grave, Deschamps a laissé entendre que c’est sa star qui décide de quand et où il répond aux convocations de son pays. « Kylian cristallise beaucoup de choses sur lui. Ce n'est pas faire un cas de Kylian. Aujourd'hui, il faut voir ça d'une manière plus générale. A savoir que le postulat de départ : les intérêts des clubs et des équipes nationales - et je ne parle pas que de l'équipe de France car c'est aussi valable pour les autres équipes nationales - à un moment, ils divergent forcément. »

Difficile de suivre Deschamps sur ce coup. C’est même impossible comme l’a si bien fait remarquer Di Méco : « Mbappé met son club au-dessus de la sélection. Deschamps nous explique que ce qui compte c'est le joueur alors qu'il a toujours mis les Bleus au-dessus de tout. »

L’ancien coach de l’OM et de Monaco a ensuite conclu en suggérant que la sélection n’est pas la priorité : « J'ai été un entraîneur en club, quand vous êtes en club, vous pouvez faire jouer des joueurs malgré des risques. Pour moi, cette relation avec les joueurs, de discuter directement avec eux, avec en plus des éléments sur le plan médical et des échanges entre les médecins des clubs puis notre médecin, m'amènent à prendre la meilleure décision, je le répète, pour le joueur. Car pour moi, le joueur reste le plus important ». Une posture qu’il risque de regretter au plus vite.

Il a même désavoué son président

Avec ce genre de déclarations, Deschamps met en porte à faux l’institution de la FFF. D’ailleurs, Philippe Diallo, son président, tenait un discours totalement opposé (et sensé) quelques heures plus tôt. Ca risque d’être préjudiciable à tout le monde, à commencer par lui-même. Comment va-t-il faire face à ses troupes ? Alors que sa position est déjà affaiblie par le rendement en dents de scie de l’équipe depuis plusieurs mois, le technicien natif de Bayonne ne se rend clairement pas service pour la suite de son mandat en décrétant officiellement le fait qu’il y a plus important que le groupe. Plus rien ne sera plus comme avant dans la vie des Bleus.