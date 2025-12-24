CAN 2025 et les stades vides : la décision forte du Maroc pour une meilleure compétition

Tout est parti d’une scène devenue virale. Lors de la rencontre Égypte-Zimbabwe (2-1), disputée à Agadir lors du premier tour, les portes du stade ont été ouvertes. Très vite, la formule a circulé sur les réseaux sociaux, accompagnée d’un slogan repris massivement par les fans : « La compétition du peuple ».

Cette décision n’a pas seulement concerné les spectateurs présents sur place. Même certains supporters ayant acheté leur billet ont salué l’initiative. Pour beaucoup, elle redonne à la CAN une dimension populaire, fidèle à son ADN, en facilitant l’accès aux enceintes pour le plus grand nombre.

