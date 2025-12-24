Depuis le début de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, une mesure inattendue a marqué les esprits. Pour éviter des stades trop clairsemés, les autorités marocaines, en lien avec la CAF, ont fait un choix fort, largement applaudi par les supporters sur le continent.
CAN 2025 et les stades vides : la décision forte du Maroc pour une meilleure compétition
- AFP
Des portes ouvertes pour une CAN plus populaire
Tout est parti d’une scène devenue virale. Lors de la rencontre Égypte-Zimbabwe (2-1), disputée à Agadir lors du premier tour, les portes du stade ont été ouvertes. Très vite, la formule a circulé sur les réseaux sociaux, accompagnée d’un slogan repris massivement par les fans : « La compétition du peuple ».
Cette décision n’a pas seulement concerné les spectateurs présents sur place. Même certains supporters ayant acheté leur billet ont salué l’initiative. Pour beaucoup, elle redonne à la CAN une dimension populaire, fidèle à son ADN, en facilitant l’accès aux enceintes pour le plus grand nombre.
Favoris et pronostics CAN 2025 - Le Maroc peut-il être sacré ?
- AFP
La billetterie, un enjeu central des CAN
Depuis plusieurs éditions, la question des tribunes clairsemées revient régulièrement. Les tarifs, fixés à l’avance par la Confédération Africaine de Football, restent identiques quel que soit l’affiche ou l’horaire. Une rigidité qui pèse sur certaines rencontres, notamment celles programmées en journée.
Cette stratégie d’ouverture ou de distribution gratuite vise aussi à améliorer l’ambiance dans les stades. Des tribunes animées offrent une image plus chaleureuse à la télévision, un élément clé pour la valorisation du tournoi auprès du public international.
- AFP
Billets gratuits et sécurité renforcée
Certaines affiches attirent naturellement les foules. Les matchs du Maroc ou de l’Algérie, par exemple, peuvent se jouer à guichets fermés dès le premier tour. D’autres rencontres peinent davantage à mobiliser.
Comme observé autour du match RDC-Bénin (1-0) à Rabat, selon les rapports de RMC Sport, des habitants du quartier et des passants ont reçu des billets gratuits afin de remplir l’enceinte située en plein centre-ville. Des tickets physiques de catégorie 2, habituellement vendus 200 dirhams, ont ainsi été distribués.
En accord avec la CAF, la décision revient aux autorités locales. L’objectif principal reste la maîtrise des flux et la prévention des attroupements incontrôlés. Sur l’ensemble des sites, la sécurité se montre très visible. À ce stade de la compétition, aucun mouvement de foule n’a été signalé.
- AFP
Une mesure appelée à se poursuivre… sous conditions
D’autres matchs du premier tour pourraient bénéficier de ce dispositif. Toutefois, un facteur extérieur complique la situation : la météo. La pluie persistante au Maroc freine parfois l’envie de se déplacer, surtout dans des stades dépourvus de tribunes couvertes.
Même lorsque les billets sont offerts, de nombreux supporters hésitent à passer deux heures sous la pluie. Un paramètre que les organisateurs doivent désormais intégrer dans leur réflexion globale.