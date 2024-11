Coupe du monde : La FIFA approuve les candidatures des éditions 2030 et 2034

La FIFA vient de dévoiler les pays hôtes des éditions 2030 et 2034 de la grande messe du football.

En attendant la prochaine édition, qui aura lieu conjointement aux Etats-Unis, Canada et au Mexique, les deux éditions suivantes connaissent leurs terres d’accueil. Ce samedi 30 novembre 2024, la Fédération internationale de football association (FIFA) vient de rendre publics les lieux, qui accueilleront les deux éditions après celle de 2026.

Une approbation sans surprise

A travers ses canaux officiels, la Fédération internationale de football association (FIFA) vient d’accepter les candidatures pour l’édition de 2030 et pour celle de 2034. En effet, comme on pouvait s’y attendre, l’Espagne organisera la Coupe du monde 2030 avec ses homologues du Portugal et du Maroc dans une édition des plus exotiques qui comprendra un hommage à la « Célébration du centenaire » présentée par la Fédération uruguayenne de football (un match), la Fédération argentine de football (un match) et la Fédération paraguayenne de football (un match). Les trois premiers matchs se dérouleront dans ces trois de l’Amérique du Sud susmentionnés. Ce qui signifie que la Coupe du monde 2030 se déroulera sur trois continents.

Par ailleurs, la FIFA a également tranché pour l’organisation du Mondial 2034. Unique candidate en lice, l’Arabie Saoudite sera l’hôte de l’édition 2034. Les offres des pays des deux éditions « ont été considérées comme dépassant les exigences minimales en matière d'accueil » par l’instance mondiale du cuir rond. Par ailleurs, la FIFA indique que « les rapports d'évaluation des candidatures pour les éditions 2030 et 2034 de la Coupe du Monde de la FIFA » « seront soumis au Congrès extraordinaire de la FIFA qui se tient par vidéoconférence le mercredi 11 décembre 2024 pour désigner les hôtes ».