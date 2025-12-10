Le gros coup de poker d'Alonso avec Mbappé !

L'entraîneur, qui lutte pour conserver son poste dans la capitale espagnole, a besoin d'un résultat positif pour apaiser la pression. Mbappé a manqué l'entraînement de mardi en raison d'une blessure, mais devrait tout de même être aligné contre City au Bernabéu.

Mbappé dans le groupe pour le match contre City

Mbappé, véritable talisman du club cette saison, était absent de l'entraînement public de mardi, tout comme son compatriote Eduardo Camavinga, ce qui a alimenté les spéculations quant à sa disponibilité. La radio espagnole Cadena Cope a rapporté que Mbappé souffrait d'une blessure à la jambe gauche, semant encore plus l'inquiétude chez les supporters. Mais l'entraîneur du Real, Alonso, a dissipé le doute en incluant le joueur de 26 ans dans le groupe officiel, confirmant ainsi sa présence sur le banc des remplaçants au Bernabéu.

La domination de Mbappé et la dépendance du Real Madrid

Mbappé a été le véritable moteur du Real Madrid lors de la saison 2025-2026. Avec 25 buts toutes compétitions confondues, auxquels s'ajoutent quatre passes décisives en Ligue des Champions, il est en passe de battre le record de Cristiano Ronaldo du plus grand nombre de buts marqués en une année civile pour le club (69). En Liga, il est responsable de la moitié des buts du Real Madrid, et d'un incroyable 75 % en Europe. Son dernier match de Ligue des Champions fut un quadruplé magistral contre l'Olympiakos, illustrant à la fois son talent et la dépendance du Real Madrid à son égard.

La décision d'Alonso d'inclure Mbappé dans l'équipe intervient à un moment où sa propre position est fortement remise en question. La défaite 2-0 du Real Madrid à domicile face au Celta Vigo dimanche dernier a été catastrophique, prolongeant une série noire de seulement deux victoires en sept matchs toutes compétitions confondues. La défaite a été aggravée par deux cartons rouges, infligés à Alvaro Carreras et Fran García, ainsi que par une grave blessure musculaire du défenseur central Eder Militao, qui devrait être absent des terrains pendant quatre mois. Ce résultat a creusé l'écart avec Barcelone, leader de la Liga, à quatre points et a relancé les spéculations quant à un possible limogeage d'Alonso si City inflige une nouvelle défaite cuisante. Selon des sources madrilènes, ce match contre l'équipe de Pep Guardiola pourrait être sa dernière chance de redresser une saison qui dérape.

Cependant, Alonso, déterminé, n'est pas prêt à jeter l'éponge. Il a déclaré : « Nous sommes tous dans le même bateau. Nous devons traverser des hauts et des bas. Nous devons croire que le prochain match est une opportunité, et demain, nous avons un match très excitant pour nous tous. Nous devons rester concentrés pour avoir cette énergie et faire vibrer le Bernabéu. La communication [avec la direction] est constante. Nous sommes unis, nous sommes tous solidaires, et j'entretiens de bonnes relations avec eux. »