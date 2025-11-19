Le nul du Brésil contre la Tunisie a laissé un goût étrange dans la bouche de plusieurs joueurs auriverdes. Parmi eux, Rodrygo, dont la situation inquiète autant qu’elle intrigue. Installé sur le banc à Madrid depuis l’arrivée de Xabi Alonso, le jeune attaquant a retrouvé un peu d’air frais avec la Seleção sous les ordres de Carlo Ancelotti. En zone mixte, après une prestation contrastée, il a choisi ses mots, mais pas son intention : rappeler qu’il n’a pas renoncé à convaincre son coach du Real Madrid.
Real Madrid : la sortie animée de Rodrygo sur Xabi Alonso
Rodrygo, un début de saison qui interroge au Real Madrid
Le constat est brutal. Depuis l’ouverture de la saison 2025-2026, Rodrygo manque cruellement de temps de jeu. Trois titularisations seulement, deux passes décisives, et un total de 359 minutes sur les pelouses. Une broutille pour un joueur censé incarner l’un des visages offensifs du Real Madrid.
L’arrivée de Xabi Alonso a rebattu les cartes. Et, pour l’instant, le Brésilien ne se trouve pas du bon côté du jeu. Il glisse dans la hiérarchie, sans que son talent soit remis en question. Simplement, le nouvel entraîneur mise sur d’autres profils, ce qui laisse le numéro 11 dans une position inconfortable.
Évidemment, cette situation pèse. Rodrygo n’a jamais caché son attachement au Real, encore moins son envie de s’imposer. Mais patienter sur le banc, semaine après semaine, peut éroder même les convictions les plus solides.
La Seleção, une respiration… mais pas un refuge
La trêve internationale est tombée à pic. Carlo Ancelotti, aujourd’hui sélectionneur du Brésil, connaît bien l’attaquant madrilène. Il lui a offert ce qu’il réclame en Espagne : du temps de jeu, des responsabilités, et une confiance directe.
Contre le Sénégal, Rodrygo s’est montré à son avantage avec une passe décisive. Face à la Tunisie, il s’est encore retrouvé dans le onze brésilien. Il a bougé, tenté, cherché, couru… Mais il a manqué de réussite. Une prestation « mi-figue mi-raisin », comme souvent dit dans le jargon, tout sauf catastrophique, mais loin d’être décisive.
Estêvão, jeune pépite de la Seleção, a attiré les projecteurs et alimenté des comparaisons qui n’ont pas joué en faveur des deux Madrilènes, Rodrygo et Vinicius Jr. Le nul 1-1 n’a rien arrangé, mais cela n’a pas empêché le joueur de s’exprimer longuement après le match.
Rodrygo remercie Ancelotti… et vise clairement Xabi Alonso
Face aux journalistes, Rodrygo a d’abord tenu à saluer le travail de son sélectionneur, presque avec émotion.
« Je ne peux que tirer un bilan positif depuis que j’ai commencé à être appelé avec Ancelotti. Ce sont des sentiments positifs, voir comment l’équipe s’est améliorée. Maintenant que nous avons une idée claire de comment jouer et comment défendre, cela fait une grande différence », a-t-il déclaré.
Ces mots, lourds de reconnaissance, montrent qu’il se sent compris par Ancelotti. Mais la suite révèle un autre message, destiné cette fois au banc madrilène.
Un journaliste lui a demandé comment il vivait son faible temps de jeu au Real Madrid. Il n’a pas fui la question.
« Il n’y a pas grand-chose à faire », a-t-il d’abord lancé, presque fataliste. Avant d’ajouter, avec plus de précision : « je dois continuer à travailler, à m’investir et essayer de gagner la confiance de l’entraîneur là-bas (Xabi Alonso), comme j’ai celle de l’entraîneur ici (Carlo Ancelotti). Je pense que c’est seulement pendant les entraînements que je peux m’améliorer, il (Xabi Alonso) voit mon dévouement, et qui sait, j’aurai peut-être plus de chances ».
Pas d’attaque frontale. Pas d’amertume affichée. Mais une vérité simple : Rodrygo ne renonce pas. Il envoie un rappel discret mais clair à son coach madrilène.
La balle est désormais dans le camp de Xabi Alonso
En résumé, le message est passé. Rodrygo restera professionnel, patient, et appliqué. Il n’abandonne rien. Le Real Madrid aura besoin de profondeur cette saison, et l’attaquant sait qu’il peut redevenir crucial à la première opportunité.
Reste à savoir si ces déclarations, subtiles mais fermes, feront réagir Xabi Alonso. Le Brésilien espère un signe, une ouverture, un match pour recommencer. Le reste dépendra de l’entraîneur merengue.