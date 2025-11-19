Real Madrid : la sortie animée de Rodrygo sur Xabi Alonso

Le constat est brutal. Depuis l’ouverture de la saison 2025-2026, Rodrygo manque cruellement de temps de jeu. Trois titularisations seulement, deux passes décisives, et un total de 359 minutes sur les pelouses. Une broutille pour un joueur censé incarner l’un des visages offensifs du Real Madrid.

L’arrivée de Xabi Alonso a rebattu les cartes. Et, pour l’instant, le Brésilien ne se trouve pas du bon côté du jeu. Il glisse dans la hiérarchie, sans que son talent soit remis en question. Simplement, le nouvel entraîneur mise sur d’autres profils, ce qui laisse le numéro 11 dans une position inconfortable.

Évidemment, cette situation pèse. Rodrygo n’a jamais caché son attachement au Real, encore moins son envie de s’imposer. Mais patienter sur le banc, semaine après semaine, peut éroder même les convictions les plus solides.