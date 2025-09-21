Quand Xabi Alonso critique ses attaquants

La victoire n'a pas été facile pour les Blancos, comme l'a laissé entendre l'entraîneur Xabi Alonso lors d'une interview accordée à Real Madrid TV après le match au Santiago Bernabéu, selon Diario AS.

Xabi Alonso n'a pas mâché ses mots en critiquant ses attaquants, une déclaration qui pourrait avoir des conséquences sur l'avenir de son équipe. Pour les parieurs cherchant à évaluer l'impact de ces déclarations sur les cotes et les performances futures, les meilleurs sites de paris sportifs offrent des analyses et des opportunités pour affiner leurs stratégies et maximiser leurs gains potentiels.

« C'était une victoire convaincante. L'équipe a joué avec sérieux, stabilité et sérénité. Il nous a peut-être manqué un peu de brillance dans le dernier tiers du terrain, de générer un peu plus… Mais l'équipe a été sérieuse, sans aucun problème. C'est une victoire importante pour continuer à progresser et maintenant, pensons à mardi. »

« Contre les blocs bas, il faut tirer de l'extérieur. Quand les espaces sont réduits, il faut progresser rapidement. Le but de Militao était très bon, tout comme celui de Kylian, une transition que Vini a très bien menée et où il a su prendre les bonnes décisions. Nous progressons. » Alonso évoque son changement tactique contre l'Espanyol

Alonso a créé la surprise en optant pour un système en 4-4-2/4-2-4 contre l'Espanyol, avec Gonzalo Garcia titularisé pour sa première fois de la saison. Il a expliqué sa décision de changer de système lors de son interview avec RMTV :

« Être capable de se créer des occasions, d'être présent dans la surface, de combiner différents mouvements : de la largeur à la mobilité. Aurélien et Fede ont livré un match très sérieux, en contrôlant le jeu. »

Alonso était également ravi de faire ses débuts cette saison au duo de retour Jude Bellingham et Eduardo Camavinga.

« C'est une excellente nouvelle pour tout le monde. D'abord pour eux, puis pour l'équipe. Nous avons besoin d'eux. Ce sont des joueurs de haut niveau et pour le prochain calendrier, nous avons besoin de tous. Nous aurons désormais plus d'options. »