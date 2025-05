Dans l’ombre de ses compères en attaque, Rodrygo vit un sérieux calvaire au Real Madrid, cette saison.

Il était attendu comme l’un des joyaux de la Maison Blanche. Mais aujourd’hui, son nom semble peu à peu s’effacer des feuilles de match. Alors que l’effectif du Real Madrid ne cesse de monter en puissance, Rodrygo glisse dangereusement vers les marges du projet madrilène. Symptôme d’un mal plus profond ou simple méforme passagère ? Un indice de taille vient d’aggraver sa situation. Et les rumeurs d’un départ prennent de plus en plus de poids.