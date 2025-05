Real Madrid : Xabi Alonso change tout !

Real Madrid vs Majorque

Le Real Madrid s'est lancé dans la planification après sa défaite lors du Clasico dimanche

Une défaite mettant fin à ses minces espoirs de conserver la Liga cette saison. Carlo Ancelotti a déjà été nommé sélectionneur du Brésil, et les Merengues attendent désormais avec impatience l'arrivée de Xabi Alonso le 1er juin.

L'arrivée d'Alonso apportera un regain d'optimisme au Santiago Bernabéu avant la Coupe du Monde des Clubs, tout comme les nouvelles recrues. Le Real Madrid compte recruter trois joueurs avant le tournoi lors du nouveau mercato, entre le 1er et le 10 juin. Le premier sera Trent Alexander-Arnold, de Liverpool.

Kylian Mbappé et Vinicius Junior, leaders de l'attaque de Xabi Alonso

La principale question à laquelle Alonso doit répondre est de savoir comment équilibrer une équipe tout en tirant le meilleur parti de Kylian Mbappé et de Vinicius Junior la saison prochaine. Le Français a sans doute été le meilleur joueur des Merengues cette saison, mais ils ont rarement brillé ensemble. Alonso les utilisera pourtant ensemble en attaque la saison prochaine.

Alonso envisage deux systèmes pour son nouveau Real Madrid : le 4-4-2, le préféré de Carlo Ancelotti, et le 5-3-2/3-5-2, son système de prédilection, celui du Bayer Leverkusen. Ces formations sont certes peu représentatives du jeu sur le terrain, mais elles donnent une idée du type de joueurs qu'Alonso comptera aligner dans son onze de départ.

La grande victime de l'ère Alonso sera Rodrygo Goes, qui ne s'intègre pas naturellement dans son équipe, après avoir été intégré de force à Mbappé et Vinicius cette saison. Luka Modric, Lucas Vazquez et Jesus Vallejo devraient également voir leurs contrats expirer sans offre de prolongation.