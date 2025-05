Rodrygo quitte l’entraînement du Real Madrid, ça sent la fin !

Le Real Madrid pourrait perdre plus qu’un match après le Clasico : Rodrygo aurait quitté l’entraînement, et le divorce semble consommé…

Le Real Madrid a encore la tête basse après sa déconvenue face au FC Barcelone dans le Clasico (4-3). Une réaction est attendue ce mercredi soir (21h30) face à Majorque au Santiago-Bernabéu. Mais la tâche s’annonce plus compliquée que prévue pour Carlo Ancelotti, qui pourrait être privé d’un cadre offensif. Le cas Rodrygo continue d’agiter la Maison Blanche, alors que les signaux d’un départ se multiplient.

Rodrygo quitte prématurément l’entraînement

Selon les informations concordantes des journaux Marca et AS, Rodrygo ne prendra pas part au prochain match. Ce mardi, l’attaquant brésilien a abandonné la séance d'entraînement après un échange avec Carlo Ancelotti. Escorté par un membre du staff technique, il aurait regagné les vestiaires sans terminer la séance. Une scène qui alimente un peu plus les rumeurs d’un malaise grandissant entre le joueur et le club.

Si cette absence venait à être confirmée, Rodrygo deviendrait le dixième joueur forfait côté merengue pour la réception de Majorque. Une hécatombe qui complique les plans du coach italien, déjà privé de nombreux éléments clés dans une période cruciale de la saison, dont Vinicius Junior et Lucas Vazquez. Et pour Rodrygo, cet épisode pourrait bien symboliser un tournant dans son avenir au Real Madrid.