Rodrygo et le Real Madrid, ça part en cacahouètes

Real Madrid vs Majorque

Rodrygo ne se sentait apparemment pas assez fort pour disputer la défaite 4-3 du Real Madrid contre Barcelone

Rodrygo a été une star clé et sous-estimée du Real Madrid ces dernières années, Carlo Ancelotti ayant mené les Merengues à deux Ligues des champions et deux titres de Liga ces cinq dernières années. Cependant, depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, le Brésilien perd de son importance au sein de l'effectif et envisage de quitter le club.

Rodrygo n'a plus joué pour le Real Madrid depuis la défaite en finale de la Coupe du Roi contre Barcelone, après avoir été remplacé à la mi-temps par Carlo Ancelotti. Le Brésilien est déclaré apte depuis la semaine dernière ; cependant, il a déclaré au staff qu'il « ne se sentait pas fort ni prêt à jouer » lors du Clasico de la Liga, selon Marca.

Marca a également ajouté que son remplacement en finale de la Coupe du Roi avait porté un sérieux coup au moral, ce qui a alimenté les nombreuses rumeurs concernant son avenir, créant une situation qui déplaît au Brésilien.

L'avenir de Rodrygo au Real Madrid reste incertain, un départ du Real étant l'option la plus probable. Sa prochaine apparition sous le maillot blanc cette saison dépendra de son état d'esprit.