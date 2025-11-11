Rodrygo à Chelsea, c'est validé

Cependant, son temps de jeu n'ayant que peu augmenté sous les ordres de Xabi Alonso, son avenir reste incertain.

Cet été, il aurait été courtisé par Manchester City et Arsenal, mais aucun des deux clubs n'a fait d'offre sérieuse. Désormais, c'est Chelsea qui a entamé des discussions avec les Merengues en vue d'un éventuel transfert de Rodrygo. Selon Indykaila, Chelsea serait prêt à conclure une affaire soit lors du mercato hivernal, soit cet été.

Des sources brésiliennes confirment l'information.

Quelques heures plus tard, ESPN Brasil a corroboré certains éléments de l'information, expliquant que Rodrygo est désormais disposé à quitter le Real Madrid. Sans mentionner Chelsea, ESPN Brasil précise que Rodrygo privilégierait un transfert en Premier League s'il devait partir. Le changement par rapport à l'été dernier réside dans le mécontentement croissant du Brésilien quant à son rôle sous les ordres d'Alonso, estimant ne pas bénéficier d'un temps de jeu suffisant.

En début de saison, il a été rapporté que Rodrygo avait demandé à être en concurrence avec Vinicius Junior pour une place sur l'aile gauche de l'attaque du Real Madrid, plutôt que d'évoluer à droite comme ces dernières saisons. Bien que Rodrygo ait été le plus souvent aligné à ce poste, son temps de jeu reste limité.

Jusqu'à présent cette saison, Rodrygo n'a joué que 359 minutes en 13 matchs, pour deux passes décisives. Il n'a été titularisé qu'à trois reprises et n'a dépassé la 63e minute qu'une seule fois. La grande majorité de ses apparitions se sont limitées à des entrées en jeu de 20 minutes.