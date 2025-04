Expulsé dimanche à Alavés, Mbappé connaîtra ce mercredi l'étendue de sa sanction. Une décision très attendue dans un moment crucial pour Madrid.

Alors que le Real Madrid joue gros dans la course au titre et s’apprête à affronter Arsenal en Ligue des champions, une décision importante est attendue ce mercredi. La commission de discipline espagnole doit statuer sur le cas de Kylian Mbappé, exclu dimanche dernier en Liga pour un tacle dangereux sur Antonio Blanco. Si la faute est indiscutable, la sanction pourrait être plus clémente qu’on ne l’imaginait.