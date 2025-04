Expulsé pour une vilaine semelle, Mbappé pourrait-il jouer le Clasico ? Une subtilité du règlement pourrait tout changer.

Kylian Mbappé a vu rouge dimanche lors de la rencontre entre Alavés et le Real Madrid (0-1). Un geste brutal, un carton rouge confirmé par la VAR et une possible suspension... mais la presse espagnole rassure : grâce à une règle bien précise du championnat, l’attaquant tricolore pourrait ne pas manquer le choc contre le FC Barcelone en finale de Coupe du Roi. Voici les raisons.